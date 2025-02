Brusque lidera ranking estadual de capacidade em proteção e Defesa Civil

Brusque foi reconhecida como o município com maior capacidade de gestão em proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, alcançando 19 dos 20 pontos possíveis no Indicador de Capacidade Municipal (ICM). O resultado coloca a cidade à frente de Blumenau (18 pontos), Balneário Camboriú (16 pontos) e de outros municípios catarinenses.

O ICM é um dos principais instrumentos de monitoramento do Programa 2318 – Gestão de Riscos e Desastres, do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, e avalia a capacidade dos municípios em três dimensões: instrumento de planejamento e gestão, coordenação intersetorial e capacidades, e políticas, programas e ações.

Ao todo, 20 variáveis compõem a análise, que leva em consideração fatores como planejamento urbano, existência de planos de contingência, capacitação de agentes e sistemas de monitoramento e alerta antecipado.

Município de sobressai

Brusque se sobressaiu na maioria das variáveis, especialmente nos quesitos relacionados ao mapeamento de áreas de risco. Outro ponto positivo foi a existência de um Plano Diretor que incorpora diretrizes de Proteção e Defesa Civil, além de um planejamento de reassentamento para famílias que vivem em áreas vulneráveis.

De acordo com o levantamento, 3.735 municípios brasileiros, cerca de 67% ainda estão em estágio inicial na gestão de riscos e desastres, classificados nas faixas C e D do ICM. O objetivo do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) é auxiliar esses municípios a evoluírem para as categorias mais altas, garantindo mais segurança à população.

A próxima atualização do ranking será divulgada na primeira quinzena de fevereiro de 2026, permitindo um acompanhamento contínuo da evolução da gestão municipal em Proteção e Defesa Civil.

