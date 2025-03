Brusque mantém estabilidade e registra saldo positivo de empregos em janeiro de 2025

Em janeiro de 2025, Brusque registrou um saldo positivo de empregos de 660. O número está acima da média dos últimos seis anos, que é 603. O ano em que o município teve o maior saldo de empregos foi em 2020, quando o número chegou a 795. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

As empresas admitiram 3.611 profissionais e demitiram 2.951 em janeiro deste ano. Os números se mantêm próximos aos de janeiro do ano passado, quando foram contratados 3.374 trabalhadores e demitidos 2.723. O saldo foi de 651.

O presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Marlon Sassi, afirma que a busca das empresas por tecnologia e inovação está surtindo efeito nas contratações.

“A região do Vale do Itajaí cresce além dos índices nacionais. Nós estamos colhendo os frutos dos nossos esforços”, diz.

Apesar disso, a falta de mão de obra qualificada tem preocupado os setores do mercado. Marlon diz que o município cresce além da média e que a grande migração que existe não está qualificada. A solução para ele é estabilizar as questões culturais e treinar os trabalhadores.

“Qualificar o trabalhador não é tão rápido quanto o nosso crescimento. A falta dela é um ponto para nós empresários olharmos com sabedoria para minimizá-la o máximo possível, sem com tecnologia ou com treinamentos dentro das nossas associações”, finaliza.

Setores do mercado

A indústria foi o setor que mais contratou neste janeiro. O setor registrou um saldo positivo de 699. Foram 2.041 contratações e 1.342 desligamentos. Na sequência, está o setor de serviços, com um saldo negativo de 26. Foram admitidos 702 profissionais e 728 demitidos.

O comércio aparece na lista com um saldo negativo de 64. No mês, foram contratados 694 trabalhadores e demitidos 758. Já o setor da construção registrou um saldo positivo de 50. As empresas contrataram 173 profissionais e demitiram 123.

Por fim está o setor da agropecuária, onde apenas um trabalhador foi contratado e nenhum demitido, gerando um saldo positivo de 1.

Marcelo Gevaerd, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas), afirma que o número negativo é usual para essa época do ano, uma vez que muitos contratos se encerram em novembro e dezembro.

“Em dezembro, o comércio contrata para o Natal e, normalmente, são contratações de caráter temporário. Ao longo do ano temos a tendência de crescimento”, diz.

Marcelo também afirma que a qualificação dos profissionais é essencial para o setor. Segundo ele, o comércio carece de trabalhadores qualificados, o que prejudica o funcionamento das empresas.

Junto com o Senac, o sindicato oferece diversos cursos gratuitos para estimular a qualificação dos trabalhadores. Ele ainda diz que o foco das qualificações estão nos jovens que entram no mercado de trabalho.

“Hoje em dia, qualificação é tudo. Não adianta você entrar em um setor que você não conhece. Esse problema está em todas as áreas do mercado”, finaliza.

Em janeiro do ano passado, o ranking de setores que mais contratam segue o mesmo padrão. A indústria teve um saldo positivo de 718. Foram registradas 1.887 contratações e 1.169 desligamentos.

Já o setor de serviços teve um saldo positivo de 20, com 693 admissões e 673 desligamentos. O comércio contratou 648 profissionais e demitiu 762, registrando um saldo negativo de 114.

Na sequência, a construção registrou um saldo positivo de 30. Foram admitidos 145 trabalhadores e 115 foram demitidos. Por fim, a agropecuária registrou um saldo negativo de 3. Foram demitidos quatro profissionais e apenas um foi contratado.

Saldo de emprego de janeiros anteriores

O Caged divulga o saldo de emprego de janeiro a partir de 2020. O jornal O Município compilou os dados e rankeou qual mês mais houve contratações.

Em primeiro lugar está janeiro de 2020, quando foram contratados 2.783 e 1.988 demissões. Já em segundo lugar está o janeiro seguinte, de 2021, com um saldo de 677. No período foram contratados 3.232 profissionais e 2.555 desligados.

Na sequência, está o mês de janeiro de 2025. Em quarto lugar ficou o janeiro de 2024, com um saldo de 651. Foram registradas 3.374 contratações de 2.723 desligamentos.

Em quinto lugar está janeiro de 2022, com um saldo positivo de 422. No período foram admitidos 2.954 profissionais e 2.532 desligados das empresas. Por fim, janeiro de 2023 encerra o ranking com um saldo de 417. No mês, foram contratados 3.022 trabalhadores e demitidos 2.605 em Brusque.