Brusque mantém promoção de ingressos a R$ 10 para jogo contra o Náutico

O Brusque segue com a promoção de ingressos a R$ 10 para a partida contra o Náutico, pela primeira rodada da segunda fase do Brasileiro Série C. É possível comprar online e na loja Bruscão Mania. O jogo está marcado às 19h deste domingo, 7, no estádio Augusto Bauer, com abertura dos portões às 17h30.

Bilhetes para os setores de arquibancada coberta (atrás do gol) e de arquibancada descoberta custam R$ 10. Este lote promocional estará à venda até o início da partida ou enquanto houver capacidade disponível. As vendas online terminam quatro horas antes do apito inicial

O sócio-torcedor tem acesso garantido a todos os jogos do Brusque em casa. É necessário abrir o aplicativo exclusivo do sócio e utilizar o QRCode para entrar no estádio.

Crianças até 12 anos pagam meia-entrada nos setores de cadeira, arquibancada coberta e visitante, e não pagam ingresso no setor descoberto mandante. Adolescentes a partir dos 13 anos têm direito à meia entrada em todos os setores. É obrigatória a apresentação de um documento oficial que comprove o direito à meia-entrada.

Pessoas com deficiência e acompanhante, idosos a partir dos 60 anos, professores da rede estadual de ensino e doadores regulares de sangue também têm direito à meia entrada, mediante as condições das respectivas leis.

Não é permitida a entrada de torcedores vestindo camisas de times que não sejam o Brusque nos setores da torcida mandante.

Preços

Cadeiras: R$ 60 (R$ 30 meia-entrada)

Arquibancada coberta (atrás do gol): R$ 10

Arquibancada descoberta (metálica): R$ 10

Visitante (metálica): R$ 10

Ponto de venda

Bruscão Mania

Em frente ao estádio Augusto Bauer

Avenida Lauro Muller, 13, Centro 2

– De quinta-feira, 4, a sábado, 6: das 9h às 12h e das 13h às 17h

– Domingo, 7: das 9h até o início do jogo

