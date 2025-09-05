Brusque mantém promoção de ingressos a R$ 10 para jogo contra o Náutico
Partida começa às 19h deste domingo, 7, no Augusto Bauer
O Brusque segue com a promoção de ingressos a R$ 10 para a partida contra o Náutico, pela primeira rodada da segunda fase do Brasileiro Série C. É possível comprar online e na loja Bruscão Mania. O jogo está marcado às 19h deste domingo, 7, no estádio Augusto Bauer, com abertura dos portões às 17h30.
Bilhetes para os setores de arquibancada coberta (atrás do gol) e de arquibancada descoberta custam R$ 10. Este lote promocional estará à venda até o início da partida ou enquanto houver capacidade disponível. As vendas online terminam quatro horas antes do apito inicial
O sócio-torcedor tem acesso garantido a todos os jogos do Brusque em casa. É necessário abrir o aplicativo exclusivo do sócio e utilizar o QRCode para entrar no estádio.
Crianças até 12 anos pagam meia-entrada nos setores de cadeira, arquibancada coberta e visitante, e não pagam ingresso no setor descoberto mandante. Adolescentes a partir dos 13 anos têm direito à meia entrada em todos os setores. É obrigatória a apresentação de um documento oficial que comprove o direito à meia-entrada.
Pessoas com deficiência e acompanhante, idosos a partir dos 60 anos, professores da rede estadual de ensino e doadores regulares de sangue também têm direito à meia entrada, mediante as condições das respectivas leis.
Não é permitida a entrada de torcedores vestindo camisas de times que não sejam o Brusque nos setores da torcida mandante.
Cadeiras: R$ 60 (R$ 30 meia-entrada)
Arquibancada coberta (atrás do gol): R$ 10
Arquibancada descoberta (metálica): R$ 10
Visitante (metálica): R$ 10
Em frente ao estádio Augusto Bauer
Avenida Lauro Muller, 13, Centro 2
– De quinta-feira, 4, a sábado, 6: das 9h às 12h e das 13h às 17h
– Domingo, 7: das 9h até o início do jogo
