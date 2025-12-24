O calor extremo que está tomando conta de Brusque nesta semana do Natal atingiu seu ápice nesta quarta-feira, 24, véspera da celebração, impondo aos moradores uma dia marcado por desconforto intenso e números que chamaram a atenção.

Com efeito, os termômetros registraram até 38,2°C nos bairros Centro e Limeira Alta, por volta das 14h30, ficando entre os picos mais elevados do ano.

Nesse contexto, outros pontos monitorados da cidade também apresentaram marcas acima dos 35°C, ampliando a sensação de abafamento em todo o município.

Cenários do calor

Sobretudo nas áreas mais movimentadas, a situação refletia o rigor das altas temperaturas.

Nas ruas centrais, moradores buscavam refúgio nas poucas sombras disponíveis, disputadas a cada trecho das calçadas.

Muitos caminhavam com guarda-chuvas erguidos para se proteger do sol intenso, enquanto roupas leves e passos apressados desenhavam o retrato de uma véspera de Natal marcada pelo forte aquecimento.

Sensação de calor acima de 50ºC

Entretanto, os dados mais impressionantes não ficaram restritos às medições convencionais.

A estimativa do índice de calor, popularmente interpretada como sensação térmica, foi ainda mais expressiva.

No decorrer da tarde, o bairro Santa Luzia apontou um valor de 57,6°C, representando o tamanho do desconforto enfrentado pela população.

Assim, se os 38°C já indicavam uma condição severa, os números associados à combinação entre temperatura e umidade elevaram o episódio a outro patamar.

Além disso, o quadro atmosférico contribuiu decisivamente para esse resultado.

O predomínio de sol entre poucas nuvens funcionou como combustível para a intensificação do aquecimento, potencializando a elevação dos termômetros.

Calor pela região

Contudo, o calor não se restringiu apenas a Brusque. Cidades como Guabiruba e Botuverá também enfrentaram temperaturas elevadas, com registros expressivos e índices de sensação térmica igualmente surpreendentes.

Dessa forma, o episódio assumiu caráter regional, evidenciando o desconforto térmico se espalhando por todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Calor em números

Para oferecer uma visão abrangente das condições registradas, a tabela anexa reúne os dados coletados em diferentes pontos de monitoramento.

Em azul, aparecem as medições convencionais dos termômetros; em vermelho, os índices de calor — parâmetro que, no uso popular, corresponde à sensação térmica.

O conjunto evidencia, de maneira precisa, a intensidade do calor que marcou esta véspera de Natal em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Previsão após o apoio comercial

Calor deve seguir intenso

Segundo dados da Climaterra, o quadro de calor intenso deve permanecer em Brusque e região até pelo menos a próxima segunda-feira, 29.

Durante esse período, há risco diário de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, com maior probabilidade nas tardes.

Além disso, a nota emitida pelo órgão não descarta a possibilidade de temporais isolados em alguns momentos.

A intensidade do aquecimento, contudo, tende a variar conforme a cobertura de nuvens, complementa a Climaterra.

Galeria de fotos

Por fim, acompanhe abaixo a galeria de fotos que registra, de forma clara e objetiva, os reflexos do calor na rotina da população de Brusque nesta quarta-feira.

As imagens evidenciam o dia ensolarado e o cenário vivido na cidade, marcado por temperaturas elevadas e sensação térmica extrema.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

