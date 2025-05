Brusque Motorcycle acontece neste fim de semana com show nacional de ex-Barão Vermelho

A 18ª edição do Brusque Motorcycle acontece entre sexta-feira, 23, e domingo, 25, no pavilhão da Fenarreco. O evento contará com show nacional do ex-integrante da banda Barão Vermelho, Rodrigo Santos, já no primeiro dia.

Além de diversas atrações musicais, também haverá expositores, entusiastas do mundo automobilístico, food trucks e bungee jump. Jacson Jasper, organizador do evento, afirma que, nesta edição, os shows musicais acontecerão no estacionamento interno. Além disso, os demais shows serão cobertos, proporcionando mais conforto ao público.

“Uma ótima oportunidade para toda a família almoçar no evento, aproveitar os diversos food trucks e curtir todas as atrações gratuitamente”, convida Jacson.

Os ingressos para o Brusque Motorcycle podem ser adquiridos no site www.aquitemingressos.com.br. O valor da entrada para sexta-feira é R$ 40, e para sábado, R$ 50. No domingo, a entrada será gratuita para todo o público — outra novidade do evento. Ingressos também estarão disponíveis na bilheteria do pavilhão.

Expositores e manobras radicais

Na sexta-feira, o evento começa às 18h, com a abertura da pista. Às 19h30, a banda Voltagem sobe ao palco com clássicos do rock. Em seguida, às 20h, haverá show de manobras radicais.

Rodrigo Santos se apresentará às 23h30. À meia-noite, os expositores encerram suas atividades, e, às 3h, acontece o encerramento do primeiro dia.

No sábado, o segundo dia de evento começa com uma recepção às 10h, com churrasco e chope grátis. Às 11h, o bungee jump de 45 metros estará liberado para os aventureiros, e, às 11h30, haverá show da banda Orvalium.

À tarde, às 14h, acontecem novamente manobras radicais. Às 15h, sobe ao palco a banda Mr. McFly; às 16h, é a vez do Globo da Morte; e, às 17h30, show com a banda Dick Vigarista.

À noite, haverá mais manobras às 19h30, seguidas da apresentação da banda Isis, às 20h. O Globo da Morte retorna às 21h, seguido de show com DJ Veltk, às 22h, e, às 23h, apresentação da banda Dazaranha.

No domingo, o evento começa às 10h, com a pista organizada e o bungee jump em funcionamento. Às 12h30, haverá show da banda NBLA; às 15h30, manobras radicais; às 16h, show da banda Vintage Cult; e, às 17h, mais uma apresentação do Globo da Morte. O encerramento do evento será às 20h.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 23

18h – Expositores, food trucks, espaço kids, pista organizada

20h – Show Wheeling (Manobras Radicais-Protork)

21h – Show banda Alta Voltagem

23h30 – Show Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho)

00h – Fechamento dos expositores

3h – Encerramento das atividades

Sábado, 24

10h – Recepção evento (Churrasco e Chope Grátis), expositores, food trucks, espaço kids, pista organizada

11h30– Show Banda Orvalium

11h – Bungee Jump

14h – Show Wheeling (Arte e Domínio)

15h – Show Banda Mr McFly

16h – Show Globo da Morte

17h30 – Show Banda Dick Vigarista

19h30 – Show Wheeling (Protork)

20h – Show Banda Isis

21h – Globo da Morte

22h – DJ Veltk

23h – Banda Dazaranha

Domingo, 25

Ingresso grátis

10h – Expositores, food trucks, espaço kids, pista organizada e bungee jump

12h30 – Show banda NBLA

15h30 – Show Wheeling (Arte e Domínio)

16h – Show banda Vintage Cult

17h – Show Globo da Morte

20h – Encerramento do Brusque Motorcycle