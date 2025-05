Brusque Motorcycle, festas de igreja e mais: veja sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 23, e domingo, 25.

1. Brusque Motorcycle

A edição de 2025 do Brusque Motorcycle, evento destinado para os apaixonados por motos, acontece entre essa sexta-feira, 23, domingo, 25. O encontro será realizado no pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão a Fenarreco. No evento haverá manobras, shows de moto, bungee jump, globo da morte, exposição de motos e artigos, food trucks, além de apresentações musicais. Na sexta-feira o ingresso custará R$ 40 + taxas, no sábado, 27, a entrada será vendida por R$ 50 + taxas e no último dia a entrada é gratuita. Os ingressos estão disponíveis no site aquitemingressos.com.br.

2. Jeepfest Guabiruba

No sábado, 24, e domingo, 25, Guabiruba será o cenário da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Jeep e Gaiola Cross, reunindo os melhores pilotos do país. A Jeep Fest acontecerá no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini. Em ambos os dias, sábado e domingo, o evento ocorrerá das 9h às 18h. Os ingressos para apenas um dos dias custam R$ 16, e R$ 28,50 para os dois dias. Eles estão disponíveis no site Pedidos10. Mais detalhes podem ser obtidos no Instagram do evento (@jeepegaiolacrossgba).

3. Festa no Santa Rita

A festa da Comunidade Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Rita, em Brusque, segue neste fim de semana. Na sexta-feira, 23, após a missa, começam os festejos com venda de risoto de linguiça Blumenau, churrasco, bolo e cachorro-quente, além de atividades como pescaria, bazar e roda da fortuna. A animação musical ficará por conta da dupla Valmir e Volnei. No sábado, 24, a missa festiva com a presença dos festeiros será celebrada às 17h30. Em seguida, os festejos continuam com venda de pastel, churrasco, bolo e cachorro-quente, além de bazar, pescaria, roda da fortuna e mais uma apresentação da dupla Valmir e Volnei.

4. Festa do Galeto

Neste sábado, 24, acontecerá a 10ª Festa do Galeto, organizada pela comunidade São Francisco de Assis, da localidade de Cristalina, em Brusque. A missa será às 18h e, na sequência, haverá serviço completo de bar e cozinha. O cardápio é composto por chope, galeto (meio frango, maionese e conservas), churrasco (alcatra, maionese e conservas), cachorro-quente com linguicinha e pastel. A roda da fortuna também está imperdível e recheada de prêmios, inclusive com os tradicionais porquinhos. A partir das 21h, haverá show com Alisson Anorte e banda.

5. Festa gaúcha

O nono baile de formatura da Associação de Danças Gaúchas (ADG) Brusque acontece neste sábado, 24, na ADR Renaux View, próximo ao parque das Esculturas. Os ingressos antecipados custam R$ 40. A música fica por conta do grupo Campeiraço. Mais informações com 47 99207-3901 (Fabio) e 47 99150-2611 (Ailton). O evento inicia às 22h30.

6. Stand-up

Teteu Severo apresenta o stand-up O Tal Guri do Apartamento nesta sexta-feira, 23, no teatro do Cescb, no Centro II, em Brusque. Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e estão à venda no site da Canesso Produções. Seguidores da Canesso Produções pagam meia.

7. Garotos de Ouro

O grupo Garotos de Ouro se apresenta nesta sexta-feira, 23, no Wiskadão Estudantina, que fica na rodovia Antônio Heil, próximo à Havan, em Brusque. A apresentação inicia por volta de 22h30, mas a casa abre às 21h. A entrada custa R$ 20 até 21h30 e, a partir deste horário, o valor é R$ 30.

