Brusque viveu, neste fim de semana, o contraste térmico mais marcante do ano, diante do calor de 34,1 °C registrado no sábado, 23, no bairro Centro, dando lugar a um cenário completamente distinto em apenas 24 horas.

Com efeito, no mesmo horário e local, neste domingo, 24, os termômetros marcavam apenas 14,1 °C — uma queda de 20 °C que surpreendeu os moradores e transformou a paisagem da cidade.

Contudo, a queda nos termômetros não se restringiu à área urbana.

Conforme dados apurados pela rede de estações de Ciro Groh, os demais pontos de Brusque registraram reduções entre 17 °C e 19 °C no comparativo entre os dois dias.

Mudança além de Brusque

E, à medida que a análise se estende pelo Vale do Itajaí-Mirim, o padrão se confirma, uma vez que oscilações superiores a 15 °C foram registradas no mesmo intervalo.

Em consequência, a intensidade da mudança evidencia a força dos efeitos da frente fria sobre a região brusquense.

Por sinal, essa virada começou a se desenhar já no sábado, quando o aumento de nuvens no decorrer da tarde indicou os primeiros sinais da mudança.

Com a chegada deste domingo, o quadro instável se consolidou, portanto, com céu encoberto, temperaturas baixas e umidade persistente, características que devolveram à cidade uma condição climática típica do inverno.

Diante disso isso, casacos e guarda-chuvas voltaram às ruas, enquanto o cinza predominou na paisagem urbana de Brusque.

A diferença em números

Confira a seguir o levantamento completo dos picos de temperatura, registrados por volta das 13h, referentes então ao mesmo horário do sábado e deste domingo.

Nesse contexto, os dados evidenciam uma diferença expressiva entre os dois dias.

Mais adiante, após os anúncios, confira a previsão do tempo e, na sequência, a galeria de fotos.

Brusque segue instável

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a tendência é de que o clima de inverno continue predominando sobre Brusque e região até, pelo menos, a terça-feira, 26.

Nesse período, o sol deve aparecer com pouca frequência, e há possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia.

As temperaturas máximas, por sua vez, sinalizam ficar abaixo dos 20 °C, segundo o meteorologista.

Atividades ao ar livre, portanto, ficam desfavorecidas no início da próxima semana, ressalta Puchalski.

Brusque em tons de cinza

Se o calor do sábado produziu cenas vibrantes, este domingo entregou uma beleza distinta para Brusque.

Sob o impacto do contraste térmico, o dia ficou envolto em uma paleta de cinzas, revelando imagens de rara sensibilidade.

Acompanhe a seguir a seleção fotográfica que traduz esse momento único vivido pela cidade — um retrato fiel de como a natureza pode transformar, em poucas horas, todo o cenário urbano e natural.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

