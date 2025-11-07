Com a aproximação de um ciclone extratropical previsto para atuar neste fim de semana, moradores de Brusque têm demonstrado preocupação com a possibilidade de temporais e ventos fortes.
*Confira a galeria de fotos no fim da edição
Com efeito, a mobilização nas redes sociais e os alertas meteorológicos têm aumentado a demanda por informações locais.
Para esclarecer o cenário, o meteorologista Leandro Puchalski publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, com orientações específicas voltadas a Brusque e ao Vale do Itajaí.
Segundo o especialista, o comportamento do tempo na cidade dependerá então diretamente do estágio de desenvolvimento do ciclone.
Brusque nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira, 7, o ciclone está em processo de formação, com o núcleo mais ativo sobre o Rio Grande do Sul, conforme explica Puchalski.
Em Brusque, a consequência imediata será o predomínio de nuvens e chuva ocasional ao longo do dia.
“Temos um dia que começou mais nublado do que chuvoso, mas no decorrer da tarde a chuva pode aparecer com maior frequência e intensidade”, afirma o meteorologista.
Nesta fase, as instabilidades mais significativas devem se concentrar no Oeste de Santa Catarina e no território gaúcho.
Brusque terá temporais?
Em Brusque, há possibilidade de trovoadas e descargas elétricas até a madrugada de sábado, mas o município não está entre as áreas com maior propensão a eventos extremos nesta sexta-feira.
Em síntese, a cidade não está livre de algum episódio mais severo, mas sob risco menor, afirma o profissional.
Brusque no sábado
No sábado, 8, o ciclone já deverá estar formado e posicionado sobre o oceano. Nesse estágio, a chuva se afasta e a principal influência sobre Brusque será o vento.
O meteorologista alerta para rajadas entre 50 e 70 km/h em diversas cidades do Vale do Itajaí, o que exige atenção, especialmente em áreas abertas e locais com histórico de transtornos por ventanias.
“Ao longo do sábado, são esperadas rajadas entre 50 e 70 km/h em diversas cidades da região”, ressalta Puchalski.
Já no domingo, 9, o sistema se afasta para o alto-mar e deixa de influenciar o tempo na região, com redução das rajadas.
Brusque sob atenção
A publicação do vídeo, feita diretamente para os moradores de Brusque, reforça a importância de acompanhar as atualizações meteorológicas e se preparar para possíveis impactos, sobretudo no sábado.
A orientação é que a população fique atenta aos comunicados oficiais e evite exposição em áreas abertas durante os períodos de maior intensidade do vento.
Fotos da sexta-feira
Ao fim da edição, após os anúncios, está disponível uma galeria de imagens que registra o cenário atmosférico observado em Brusque nesta sexta-feira.
Os registros mostram o céu cinzento e temperaturas amenas, com máximas que não ultrapassaram os 20°C — características mais associadas ao outono do que à primavera.
Galeria após o apoio comercial
*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais
Oferecimento:
Leia também:
1. Padre Anderson Pitz então celebra em Brusque e atrai multidão em noite marcante
2. Estufa Cipriani então guarda um pedaço da Itália em Nova Trento; conheça o lugar
A sexta-feira em fotos
*Créditos: Ciro Groh/O Município >>
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK