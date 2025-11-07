Com a aproximação de um ciclone extratropical previsto para atuar neste fim de semana, moradores de Brusque têm demonstrado preocupação com a possibilidade de temporais e ventos fortes.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Com efeito, a mobilização nas redes sociais e os alertas meteorológicos têm aumentado a demanda por informações locais.

Para esclarecer o cenário, o meteorologista Leandro Puchalski publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, com orientações específicas voltadas a Brusque e ao Vale do Itajaí.

Segundo o especialista, o comportamento do tempo na cidade dependerá então diretamente do estágio de desenvolvimento do ciclone.

Brusque nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 7, o ciclone está em processo de formação, com o núcleo mais ativo sobre o Rio Grande do Sul, conforme explica Puchalski.

Em Brusque, a consequência imediata será o predomínio de nuvens e chuva ocasional ao longo do dia.

“Temos um dia que começou mais nublado do que chuvoso, mas no decorrer da tarde a chuva pode aparecer com maior frequência e intensidade”, afirma o meteorologista.

Nesta fase, as instabilidades mais significativas devem se concentrar no Oeste de Santa Catarina e no território gaúcho.

Brusque terá temporais?

Em Brusque, há possibilidade de trovoadas e descargas elétricas até a madrugada de sábado, mas o município não está entre as áreas com maior propensão a eventos extremos nesta sexta-feira.

Em síntese, a cidade não está livre de algum episódio mais severo, mas sob risco menor, afirma o profissional.

Brusque no sábado

No sábado, 8, o ciclone já deverá estar formado e posicionado sobre o oceano. Nesse estágio, a chuva se afasta e a principal influência sobre Brusque será o vento.

O meteorologista alerta para rajadas entre 50 e 70 km/h em diversas cidades do Vale do Itajaí, o que exige atenção, especialmente em áreas abertas e locais com histórico de transtornos por ventanias.

“Ao longo do sábado, são esperadas rajadas entre 50 e 70 km/h em diversas cidades da região”, ressalta Puchalski.

Já no domingo, 9, o sistema se afasta para o alto-mar e deixa de influenciar o tempo na região, com redução das rajadas.

Brusque sob atenção

A publicação do vídeo, feita diretamente para os moradores de Brusque, reforça a importância de acompanhar as atualizações meteorológicas e se preparar para possíveis impactos, sobretudo no sábado.

A orientação é que a população fique atenta aos comunicados oficiais e evite exposição em áreas abertas durante os períodos de maior intensidade do vento.

Fotos da sexta-feira

Ao fim da edição, após os anúncios, está disponível uma galeria de imagens que registra o cenário atmosférico observado em Brusque nesta sexta-feira.

Os registros mostram o céu cinzento e temperaturas amenas, com máximas que não ultrapassaram os 20°C — características mais associadas ao outono do que à primavera.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Padre Anderson Pitz então celebra em Brusque e atrai multidão em noite marcante

2. Estufa Cipriani então guarda um pedaço da Itália em Nova Trento; conheça o lugar

A sexta-feira em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK