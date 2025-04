Em um momento de reflexão global, após a notícia da partida do Papa Francisco, a busca por paz e serenidade naturalmente nos direciona a um refúgio especial em Brusque.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Assim, na pitoresca comunidade do Cedro Grande, mais precisamente no lugar conhecido popularmente como Morro do Silva, encontra-se uma encantadora igrejinha, singelamente escondida na mata.

Esta construção, erguida com dedicação pela família Silva em 1961, representa mais do que um simples local de culto, configurando-se como um santuário de tranquilidade em meio à exuberante natureza.

Ademais, situada entre a densa vegetação, esta joia arquitetônica preserva memórias de inúmeras celebrações religiosas, conforme recorda Tarcísio Raiser, um morador local que acompanha a história da igrejinha desde a infância.

Contudo, a beleza deste entorno transcende os limites dessa simpática capelinha.

Brusque além do urbano

Os arredores do Morro do Silva presenteiam os visitantes com paisagens deslumbrantes do interior de Brusque, oferecendo cenários pitorescos que convidam à contemplação.

Outrossim, aqueles que apreciam fotografia e a essência da natureza encontram neste local um cenário inspirador, perfeito para capturar sua beleza intocada em cada registro.

Ao mesmo tempo, percorrer os caminhos do Morro do Silva proporciona uma atmosfera serena e acolhedora, favorecendo momentos de introspecção e conexão com o ambiente.

Brusque entre fé e história

Finalmente, no coração desta paisagem inspiradora, a igrejinha no alto da colina se apresenta como um testemunho silencioso de histórias e tradições locais que perduram até os dias atuais.

Portanto, neste dia de comoção, você, caro leitor, é convidado a apreciar uma bela galeria de fotos no fim desta publicação, após os anúncios, para contemplar em detalhes este recanto especial de Brusque.

Galeria após anúncios

Mais um conteúdo relevante está sendo entregue com o apoio essencial dos parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh.

Clique nos banners abaixo, faça o contato e então descubra as soluções, produtos e serviços que cada patrocinador pode oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. Páscoa em imagens: como Brusque então viveu o dia especial nos templos da cidade

2. GALERIA – Cabras então chamam atenção de moradores na nova Beira Rio, em Brusque

Brusque e sua igrejinha

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK