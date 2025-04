O Brusque vive turbulências severas desde o fim de 2023, quando jogou a Série C e foi vice-campeão. Jogou a temporada 2024 quase inteira longe de casa, por conta da reforma do estádio Augusto Bauer. Foi rebaixado com uma campanha ruim e dificuldades financeiras.

Depois, levou mais de 40 dias para anunciar a contratação de um técnico, às vésperas da estreia no estadual. Iniciou uma morosa e confusa transição para a SAF, na qual alguns jogadores e funcionários não aceitaram as condições dos novos contratos. Os trâmites continuam e, às vésperas da Série C, o único CNPJ formado em 2025 é o de uma Sociedade Limitada, e não de uma Sociedade Anônima do Futebol.

Como se não houvesse problemas suficientes, o clube ainda precisou correr, em conjunto com o Carlos Renaux, para liberar o Augusto Bauer. O estádio havia sido interditado em decisão da justiça desportiva por causa de um impasse envolvendo clubes, Federação Catarinense de Futebol (FCF) e o prédio comercial que tem limite com a margem do campo.

Em meio ao caos, a nova gestão de futebol do clube trabalha sob condições e políticas com as quais torcida e imprensa não estão acostumadas. Quanto à estrutura, o aluguel e os investimentos no América do Steffen servirão para centralizar as atividades do clube.

Quanto a reforços, nenhum chega sob muita expectativa. O atacante Álvaro, o meia Thomaz, e os volantes Jean Mangabeira e Alex Paulino são os mais recentes, mas outros foram oficializados ainda antes do fim da campanha no Catarinense.

São o goleiro André Luiz (ex-Inter de Limeira-SP), o lateral-direito Simón Contreras (ex-O’Higgins-CHI), o zagueiro Thiago Freitas (ex-AVS), o lateral-esquerdo Ítalo (ex-Bangu) e os atacantes Néicer Acosta (ex-Brisbane Roar-AUS) e João Veras (ex-Bangu).

O Brusque não chega entre os favoritos ao acesso e talvez precise se preocupar, antes, em não ser rebaixado. Mas dentro de campo, o time tem evoluído. Sob o comando do técnico português Filipe Gouveia, a equipe mostra garra, disciplina técnica e jogadas ensaiadas. São seis vitórias, cinco empates e três derrotas no ano. O quadricolor não perdeu suas últimas cinco partidas, contra Concórdia, Trem-AP, Hercílio Luz, Chapecoense e Olaria-RJ.

Destaques



Éverton Alemão: o zagueiro se aproxima dos 200 jogos pelo Brusque e lidera a dupla de zaga, agora ao lado de Jhanpol Torres. Ao lado do goleiro Matheus Nogueira, constitui um dos pilares fundamentais na defesa quadricolor.



Mateus Pivô: o lateral-direito tomou a posição desde que chegou, durante a Série B de 2024. Com força e velocidade, tem capacidade ofensiva importante, melhorada quando consegue as combinações com Diego Mathias. Sempre que esteve fora por lesão ou suspensão, o Brusque sofreu para substituí-lo.



Guilherme Pira: superou qualquer desconfiança rapidamente, com determinação, velocidade e drible. Além disso, é o artilheiro quadricolor na temporada, com quatro gols. Três deles foram marcados na goleada por 4 a 1 sobre o Concórdia, pelo Catarinense.

Chegaram: Thomaz (meia – São Joseense-PR), Jean Mangabeira (volante – Botafogo-SP), Alex Paulino (volante – ex-FC Cascavel-PR) e Álvaro (atacante – ex-Operário-PR)

Saíram: Ianson (zagueiro – Tombense), Gabriel Honório (atacante – Botafogo-PB), Shinji Yukawa (lateral-direito – sem clube) e Lukas Graff (meia – sem clube)

Brusque Futebol Clube

Brusque

Fundação: 12 de outubro de 1987

Estádio: Augusto Bauer (particular – Carlos Renaux) – 6.000 lugares

Presidente: Danilo Rezini*

Técnico: Filipe Gouveia

Material esportivo: Finta

Principais títulos: 1 Brasileiro Série D (2019) e 2 estaduais (1992, 2022)

Outros títulos: 2 Recopa Catarinense (2020 e 2023), 5 Copa Santa Catarina (1992, 2008, 2010, 2018 e 2019), 3 Catarinense Série B (1997, 2008 e 2015).

Copa do Brasil: 3ª fase (vs. Athletico, em andamento)

Catarinense: 6º (eliminado nas quartas de final pela Chapecoense)

*O Brusque segue em transição para uma SAF, adquirida pelo Grupo AVS, de Rubens Takano Parreira. Contudo, a SAF ainda não foi formalizada. Danilo Rezini é o presidente do clube associativo, enquanto o Grupo AVS trabalha na gestão sem um diretor-executivo ou presidente da SAF.

Foto: Desde 2021 sob o manto quadricolor, Alex Ruan é um dos jogadores mais antigos do elenco | Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Fotos dos destaques: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

