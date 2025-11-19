O representante de Brusque, Felipe Guilherme Ristow, foi um dos destaques brasileiros na etapa decisiva do One Hundred World Championship, disputado neste mês de novembro na etapa Mons ultra Trail, em Nova Trento.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Em um confronto que reuniu 35 atletas ultramaratonistas de elite de diversos países, Ristow concluiu os 320 km da prova em 6º lugar geral.

Além disso, garantiu o 1º lugar na faixa etária de 40 a 49 anos, categoria que compôs a divisão oficial do evento, reforçando a representatividade regional em uma competição de alcance internacional.

Brusque no pódio mundial

Pela primeira vez realizada na América Latina, a competição então reuniu atletas de diversos países.

Entre os oito primeiros colocados, figuraram representantes da França, Austrália, Portugal, Brasil, Índia e Itália.

O francês Martin Perrier venceu a prova, seguido pelo australiano Damian Watson e pelo português Bruno José Coelho de Sousa.

Entre os brasileiros, além de Ristow, destacaram-se Maicon Cellarius e Jonathan Reis dos Santos.

Largada em Nova Trento

A largada, pois, ocorreu em 12 de novembro, no Centro de Nova Trento, em frente ao ginásio de esportes.

A partir dali, os atletas encararam um percurso de 320 km atravessando diferentes municípios e acumulando mais de 12 mil metros de altimetria.

Ademais, o trajeto combinou trilhas técnicas, trechos leves e longos estradões, exigindo preparo minucioso, adaptação constante e elevada resiliência.

Superação do atleta de Brusque

Com efeito, ao longo da prova, Ristow enfrentou dificuldades físicas severas que se integraram à própria estratégia de sobrevivência na competição.

Assaduras intensas nas pernas e virilhas, bolhas nos pés e fortes dores nas costas — iniciadas após cerca de 50 km por causa do peso excessivo na mochila — tornaram cada segmento ainda mais desgastante.

Apesar disso, manteve ritmo competitivo durante praticamente todo o percurso.

Até o quilômetro 303, o atleta ocupava a 5ª colocação geral. Entretanto, foi ultrapassado na parte final e completou o desafio em 6º lugar, resultado de grande relevância diante das condições extremas.

Desgaste extremo

No total, foram 63h55min de prova, atravessando duas noites consecutivas e contando com apenas quatro pausas destinadas a breves cochilos.

Cada um entre 10 e 20 minutos, para atenuar o desgaste físico e mental acumulado ao longo do percurso.

Por fim, a presença de Ristow na etapa final do mundial consolida não apenas seu talento esportivo, mas também a capacidade de atletas de Brusque de competir em alto nível diante dos melhores do planeta.

As fotos da competição

Após os anúncios, no encerramento desta edição, está disponível uma galeria de fotos que registra momentos da competição e da rotina do atleta brusquense.

Por meio dessas imagens, é possível perceber com maior clareza a intensidade do desafio e a dimensão da conquista.

Galeria após o apoio comercial

Atleta de Brusque em fotos

*Créditos das imagens: Felipe Ristow >>

