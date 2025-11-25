O grupo Robidamont, sediado em Brusque e reconhecido pela atuação em montanhismo consciente, concluiu neste mês de novembro uma das aventuras mais significativas de sua trajetória.

A equipe alcançou o Pico do Pouso Alto, ponto culminante de Goiás e de todo o Centro-Oeste brasileiro, situado a 1.691 metros na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás.

Nesse contexto, a conquista reafirmou a tradição do grupo em promover expedições de alto nível técnico, sempre pautadas por segurança, preparo e respeito ao meio ambiente.

Saída de Brusque

Com efeito, a jornada teve início no amanhecer do feriado de 20 de novembro, às 5h, quando os participantes partiram de Brusque em direção ao planalto goiano.

Após uma viagem de aproximadamente 4 mil km, considerando ida e volta, a expedição então retornou à cidade em 23 de novembro, às 23h.

Brusque rumo ao topo

O roteiro incluiu não apenas a ascensão ao pico, mas também a visita a dois dos cenários naturais mais emblemáticos da região.

Destacam-se, pois, o Salto 120 e o Salto 80, localizados na trilha dos Saltos, ambos amplamente reconhecidos pela imponência e relevância paisagística no âmbito do ecoturismo nacional.

Ademais, o último quilômetro da escalada representou o trecho mais desafiador da missão.

Ao se aproximarem do cume, os integrantes constataram a inexistência de trilha demarcada, o que exigiu progressão direta sobre rochas e vegetação típica do cerrado.

Esse cenário, totalmente distinto das formações montanhosas do Sul, impôs ao grupo um esforço adicional, demandando técnica, atenção permanente e coordenação entre os montanhistas.

A despeito das dificuldades, a experiência consolidou mais um capítulo na história de união e camaradagem que caracteriza o Robidamont.

Convivência e experiências

Durante a viagem, o ambiente de integração se fez presente tanto nos momentos de convivência no ônibus quanto na noite de camping na Chapada dos Veadeiros.

Cumpre salientar que o grupo compartilhou experiências, estreitou laços e celebrou a passagem por um dos territórios mais emblemáticos do país.

Sobretudo, a diversidade etária e geográfica dos participantes reforçou a amplitude do trabalho desenvolvido pelo coletivo.

Participaram da expedição montanhistas de Brusque, Guabiruba, São João Batista, Itajaí, Balneário Camboriú, Florianópolis, Joinville, Navegantes, Nova Trento, Blumenau, Botuverá, Gaspar e da cidade gaúcha de Sarandi.

União de gerações

Entre os destaques, o mais jovem foi Roger Galvan, de 8 anos, que já acumula sete anos de experiência nas trilhas.

A integrante mais velha, dona Edenir da Silva Looes, de 76 anos, simbolizou a vitalidade que marca as atividades promovidas pelo grupo.

Nesse contexto, a liderança técnica ficou sob responsabilidade de Robson Galvan, 46 anos, montanhista com mais de três décadas de atuação.

Grupo de Brusque comprometido

Com efeito, a expedição foi planejada e executada conforme as diretrizes defendidas pelo Robidamont, que enfatiza práticas responsáveis, atenção à segurança e preservação ambiental.

Tais princípios nortearam todas as etapas da aventura, desde o deslocamento até o retorno, reforçando o compromisso do grupo com a sustentabilidade das áreas naturais visitadas.

Para interessados em participar das próximas atividades, informações podem ser obtidas por meio do WhatsApp (47) 9 9111-4029, canal oficial utilizado para orientações e esclarecimentos.

As fotos da aventura

Por fim, para quem deseja reviver por meio de imagens aquilo que as palavras não podem traduzir, há uma galeria de fotos disponível.

O material visual, pois, reforça a dimensão da conquista e permite ao leitor sentir mais de perto a experiência vivida.

Galeria

Brusque no topo em fotos

*Créditos: Grupo Robidamont >>

