Brusque, Nova Trento, Botuverá e Canelinha aparecem em área vermelha de novo alerta da Defesa Civil de SC

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina divulgou um novo alerta de chuva de curtíssimo prazo para a região de Brusque. Além da cidade, estão na área vermelha do mapa os municípios de Botuverá, Nova Trento e Canelinha. O aviso foi notificado via celular.

O alerta é válido até às 20h23. No entanto, o tempo pode variar. A Defesa Civil estadual informa, na ocasião, para chuva persistente de intensidade forte, com raios, além do risco de alagamentos e enxurradas.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina pelo número 193.

