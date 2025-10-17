Brusque passa a ter fiscalização de trânsito por videomonitoramento

A partir da última quinta-feira, 16, Brusque passa a contar com fiscalização de trânsito por videomonitoramento. A medida marca uma nova fase nas ações da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) e da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), que passam a utilizar câmeras instaladas em pontos estratégicos para acompanhar em tempo real a mobilidade e a segurança viária.

Neste primeiro momento, as vias contempladas são a rua Gustavo Halfpap e a avenida Primeiro de Maio. A tecnologia será utilizada para coibir infrações recorrentes, como o trânsito irregular de caminhões pela rua Gustavo Halfpap, via que possui restrição ao tráfego de veículos de carga.

De acordo com a pasta, a ferramenta foi planejada para suprir uma demanda antiga dos moradores e comerciantes da região, que são afetados pelo descumprimento das normas de circulação. “Recebemos constantemente reclamações de caminhões que insistem em trafegar pela rua Gustavo Halfpap, mesmo com a sinalização indicando a proibição”, comentou o Secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Luiz Andrade.

“Agora, com o videomonitoramento, os agentes poderão registrar a infração em tempo real, mesmo à distância”, explicou o secretário.

Na avenida Primeiro de Maio, as câmeras também auxiliam na fiscalização de bloqueios indevidos de cruzamentos, uma das causas mais frequentes de congestionamentos no local. O sistema permitirá mais agilidade às equipes da GTB em casos de lentidão ou sinistros de trânsito.

Para o secretário Emerson, o videomonitoramento representa um avanço importante na gestão do trânsito e na construção de uma cidade mais inteligente e segura. “Essa tecnologia é um aliado direto da fiscalização e da mobilidade”. “Além de ajudar a coibir infrações, ela melhora a resposta em situações de emergência e reforça o planejamento que Brusque vem desenvolvendo para reduzir a violência no trânsito”.

O uso das câmeras segue as diretrizes da Resolução nº 909 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que regulamenta a fiscalização eletrônica em vias públicas. As áreas monitoradas estão sinalizadas, informando aos condutores sobre a presença do sistema.

Com o avanço do projeto das Cidades Inteligentes (Smart Cities), a Setram pretende expandir gradualmente a estrutura, integrando o videomonitoramento a uma rede com mais de 600 pontos de fiscalização voltados à mobilidade e à segurança viária.

