O Brusque perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0 na noite deste domingo, 14, pela segunda rodada do Grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação apagada, retraída e sonhando por uma bola, o quadricolor foi punido com gol de Elvis, em cobrança de pênalti.

Com o resultado, a equipe tem duas derrotas consecutivas (três somando a Copa SC) e tem suas chances de acesso diminuídas consideravelmente, com zero pontos faltando quatro rodadas. A Ponte Preta soma seis pontos no Grupo C e chega a cinco vitórias consecutivas, enquanto Guarani e Náutico têm três pontos cada.

Só Ponte Preta

O primeiro tempo foi todo da Ponte Preta. Os donos da casa, em ritmo lento, pressionavam o Brusque, que raramente ultrapassava o meio-campo com a bola dominada. Bolas alçadas na área quadricolor eram recolhidas por Matheus Nogueira e, nos momentos mais vulneráveis, Éverton Alemão, Alex Paulino e Jhan Pool Torres faziam desarmes importantes por baixo.

Em um dos melhores lances do primeiro tempo, aos 36 minutos, Luiz Felipe pegou sobra do escanteio e fez belo passe pelo alto. Na segunda trave, Jeh subiu bem e cabeceou, mas a bola saiu, batendo do lado de fora da rede.

Na única tentativa do Brusque, aos 16 minutos, Jean Mangabeira arriscou de longe e mandou fraco para fora, sem perigo. O quadricolor tinha dificuldades em manter posse de bola e em trocar passes.

Na mesma

Pouco mudou na partida na volta do intervalo. Com exceção de um momento em que o Brusque tentou uma marcação um pouco mais avançada, a dinâmica era a mesma. A Ponte Preta dominava as ações e a posse de bola, mas faltava criatividade e ímpeto para abrir o placar. O quadricolor esperava por uma oportunidade ideal de contra-ataque, que nunca aparecia.

Aos 26 minutos, após bola alçada pela direita, Toró tentou o cabeceio, mas a bola saiu ao lado. Coube a Matheus Nogueira apenas conferir. Aos 31, Diego Mathias cobrou falta na barreira e chutou de novo no rebote. A bola desviou em Olávio e Diogo Silva defendeu.

Matheus Nogueira em ação

O Brusque se viu sob mais pressão e foram necessárias boas intervenções de Matheus Nogueira. Aos 31, após cobrança de escanteio de Elvis, Wanderson cabeceou e o goleiro fez excelente defesa. Quatro minutos depois, Bruno Lopes avançou, chutou firme e o camisa 1 defendeu bem para escanteio.

Aos 36, a Ponte Preta pediu gol. Após nova cobrança de escanteio, Wanderson cabeceou, a bola bateu no travessão. Pela imagem disponível na transmissão, a impressão é de que a bola havia entrado, mas a jogada seguiu e terminou em tiro de meta. Os anfitriões pressionaram pelo gol, mas foi confirmada a decisão inicial.

Gol do jogo

Aos 41, em uma bola que já saía da área, Miguel atrasou a passada e foi tocado sutilmente no calcanhar por Mateus Pivô, caindo imediatamente. O árbitro marcou a penalidade máxima, com muita reclamação do Brusque. Elvis cobrou firme, no canto alto, sem chances para Matheus Nogueira.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta a Chapecoense às 20h desta quarta-feira, 17, na Arena Condá, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Santa Catarina. Pela Série C, o próximo desafio é contra o Guarani, às 19h de domingo, 21, no Brinco de Ouro.

A Ponte Preta encara o Náutico nos Aflitos às 17h de sábado, 20.

Ponte Preta 1×0 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série C

Segunda fase – Segunda rodada

Domingo, 14 de setembro de 2025

Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Público total: 8.325

Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon, Arthur; Luiz Felipe, Léo Oliveira (Lucas Cândido); Jonas Toró (Miguel), Elvis (Gustavo Telles), Bruno Lopes (Diego Tavares); Jeh (Edson)

Técnico: Marcelo Fernandes

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias (Adrianinho), Biel (Thomaz), Guilherme Pira (Douglas Oliveira); Olávio (Roberto)

Técnico: Bernardo Franco

Gol: Elvis

Cartões amarelos: Lucas Cândido, Artur, Elvis; Guilherme Pira, Matheus Nogueira

Trio de arbitragem (MG): André Luiz Skettino Policarpo Bento, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Pablo Almeida da Costa.

Quarto árbitro: Rodrigo Brand da Silva (RS)

Quinto árbitro: Bruno Silva de Jesus (SP)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE), auxiliado por Jucimar dos Santos Dias (BA)

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas:

