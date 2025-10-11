Brusque perde para Náutico em jogo com final dramático e fica na Série C
Quadricolor chegou a empatar o duelo, mas pênalti decide a favor do Timbu
O Brusque saboreou o acesso por 12 minutos, mas tomou um gol de pênalti e foi derrotado pelo Náutico por 2 a 1 neste sábado, 11, na última rodada da segunda fase da Série C. Hélio Borges abriu o placar, João Maistro, contra, empatou, mas Paulo Sérgio, que veio do banco fez o gol que garantiu o Timbu na Série B.
O Brusque teve bons primeiros minutos em Recife, ocupando o campo de ataque do Timbu e tendo um escanteio e uma finalização certa, de Jhan Pool, mas, depois dos 5 minutos, só deu Náutico. Logo aos 7, a Ponte Preta abriu o placar contra o Guarani, o que motivou uma festa da torcida alvirrubra, deixando o duelo nos Aflitos ainda mais decisivo.
Recuperado de lesão, Vinícius foi o principal nome do Timbu no jogo, aparecendo dos dois lados do ataque e criando muitas oportunidades para os mandantes. Aos 16, ele recebeu de Hélio Borges na esquerda, trouxe para dentro e chutou colocado, sobre o gol.
Matheus Nogueira passou a ser muito exigido a partir dos 16 e parou o jogo em alguns momentos para pedir atendimento e esfriar a pressão.
Aos 19, após cobrança ensaiada de escanteio, Vinícius cruzou na segunda trave e Mezenga cabeceou bem, mas o goleiro do Brusque salvou. Dois minutos depois, o centroavante apareceu fora da área, limpou e chutou no canto, parando novamente em Nogueira.
O Brusque não conseguia sair do seu campo de defesa e a pressão foi aumentando cada vez mais. O Náutico rondava a área, criava pelos lados e pelo centro e tinha vários escanteios, buscando o gol. Aos 29, após ótima jogada pela direita, Vinícius cruzou buscando Mezenga, mas Jhan Pool se esticou e desviou. A bola bateu no centroavante dentro da pequena área e saiu.
Aos 32, a pressão virou gol. Após cruzamento de Vinícius, Alemão desviou mal e a bola sobrou para Hélio Borges. No primeiro chute, Nogueira salvou, mas, no rebote, o atacante mandou para as redes: 1 a 0.
O Náutico voltou a assustar aos 42, quando Vinícius arriscou de longe e mandou com perigo, à esquerda do gol. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Brusque voltou a aparecer no campo de ataque. O Quadricolor teve um escanteio e uma falta na quina da área, mas não levou grande perigo a Muriel e foi para o intervalo em desvantagem.
Para a etapa final, Bernardo Franco trocou Olávio por Biel, colocando Clinton centralizado ao lado de Pira. O jogo ficou mais travado no início do segundo tempo, com o Náutico adotando uma postura mais conservadora e o Brusque com pouca criatividade.
A primeira chance mais clara do Quadricolor veio aos 18. Pira recebeu lançamento nas costas da defesa, driblou o goleiro na entrada da área, mas ficou sem ângulo para o chute e bateu sobre o gol.
O Brusque seguia com dificuldades para articular jogadas, mas ganhou um presente aos 29. Pira tentou passe na área para Clinton, mas João Maistro apareceu antes e tocou contra o próprio gol: 1 a 1. Neste momento, o Quadricolor estava conseguindo o acesso no critério do número de cartões vermelhos, já que a Ponte fez 2 a 0 no Guarani.
Depois do gol, Hélio dos Anjos colocou o Náutico para frente, com alterações ofensivas, mas o Timbu sentia a pressão do momento e criava pouco.
Um pênalti aos 38, no entanto, resolveu o jogo. Três minutos após entrar em campo, Roberto derrubou Otusanya de carrinho no limite da área e o juiz marcou pênalti. O artilheiro Paulo Sérgio foi para a bola e deslocou Nogueira para fazer 2 a 1.
Na reta final, o Brusque foi para a pressão e, aos 52, o juiz marcou pênalti em Biel, mas o lance foi anulado por impedimento de Alemão na origem da jogada. Pouco depois, o jogo acabou com vitória do Náutico e a torcida invadiu o gramado para celebrar.
Com a derrota, o Brusque segue na Série C pelo segundo ano seguido. O Náutico sobe junto com a Ponte Preta. Os outros dois times que conseguiram o acesso foram Londrina e São Bernardo.
O Brusque volta a campo na quarta-feira, 15, diante do Santa Catarina, fora de casa, pela Copa SC. O jogo em Ibirama inicia às 20h.
Série C
5ª rodada – Grupo B
Estádio Augusto Bauer, Brusque
Náutico: Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos (João Maistro, min. 14/2ºt), Igor Fernandes; Samuel, Wenderson (Otusanya, min. 33/2ºt), Vitinho (Lucas Cardoso, min. 33/2ºt); Vinícius, Hélio Borges (Igor Bolt, min. 23/2ºt), Bruno Mezenga (Paulo Sérgio, min. 23/2ºt). Técnico: Marcelo Fernandes
Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Thomaz Costa, min. 29/2ºt), Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira (Douglas Luiz, min. 45/2ºt), Bernardo (Roberto, min. 35/2ºt), Clinton (Robson Luiz, min. 45/2ºt), Diego Mathias; Guilherme Pira, Olávio (Biel, intervalo). Técnico: Bernardo Franco
Gols: 1-0, min. 32/1ºt, Hélio Borges. 1-1, min. 29/2ºt, João Maistro (contra). 2-1, min. 42/2ºt, Paulo Sérgio (pênalti)
Amarelos: Bruno Mezenga, Paulo Sérgio, Arnaldo (NAU); Mateus Pivô, Pira (BRU)
Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva, todos de MG. Pablo Ramon Goçcalves Pinheiro e Flavio Gomes Barroca no VAR
