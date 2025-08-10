Brusque perde para o Anápolis fora de casa, mas se mantém no G-8 da Série C
Quadricolor sofre sua sexta derrota na competição, a terceira de virada
Quadricolor sofre sua sexta derrota na competição, a terceira de virada
Pela terceira vez, o Brusque perde um jogo de virada fora de casa nesta Série C: 2 a 1 para o Anápolis neste domingo, 10, no estádio Jonas Duarte. Três minutos após abrir o placar com Olávio, o quadricolor sofreu o empate com Samuel Michels, e o segundo gol do Galo da Comarca foi marcado por Fernandinho, no início da etapa complementar.
Mesmo com a derrota, o Brusque permanecerá no G-8 ao fim da rodada, mas pode cair para a oitava posição se o CSA vencer o Itabaiana fora de casa nesta segunda-feira, 11.
A partida começou de forma promissora. Em bom ataque aos três minutos, Bernardo, de dentro da área, acabou finalizando muito por cima do gol. O Anápolis deu a resposta aos seis. Após cruzamento de Verrone, a bola foi bloqueada parcialmente e Fernandinho chutou, mas foi travado e a bola saiu pela linha de fundo.
O placar foi aberto aos nove. Após o Brusque recuperar a bola na defesa do Anápolis, Bernardo serviu Olávio, que fez o giro e soltou a bomba de fora da área. A bola só parou no fundo das redes, no canto alto, à direita de Paulo Henrique: 1 a 0 para o quadricolor.
Contudo, não demorou para os anfitriões empatarem. Aos 12, Fernandinho invadiu a área pela ponta esquerda e chutou, sem ângulo. Matheus Nogueira fez a defesa, mas a jogada seguiu para fora da área. Samuel Michels chutou firme e a bola ainda desviou na defesa brusquense, entrando no gol e matando qualquer chance para Nogueira: 1 a 1.
O quadricolor seguiu mantendo a bola no ataque e com posse considerável, mas tinha dificuldades para encontrar os espaços e levar real perigo. A partida perdeu em emoção e, aos poucos, o Anápolis começou a atacar mais.
O Brusque teve bom ataque aos 31. Adrianinho fez bela invertida a Guilherme Pira. O chute mascado do camisa 23 quase sobrou para Olávio, mas acabou ficando com o goleiro.
Aos 36, Jhan Pool Torres fez corte parcial em bola alçada de fora da área. Ela sobrou com Fernandinho, que recolheu na beira da área, trabalhou a bola e chutou colocado, mas por cima.
Aos 46, Matheus Nogueira fez boa defesa em chute de fora da área, de muito longe. No minuto seguinte, Fernandinho chutou colocado, com categoria. Matheus Nogueira voou em seu canto direito para conferir e a bola passou perto da trave, com perigo.
O Anápolis conseguiu a virada com Fernandinho, jogador mais perigoso do Galo da Comarca na primeira etapa. Em um momento de pane do Brusque, que não afastou a bola na defesa, ela ficou rebatendo até sobrar com Fernandinho, que limpou e ainda contou com um desvio para mandar a bola na gaveta: 2 a 1.
Não houve reação imediata por parte do Brusque, que ficou um tempo perdido na saída de bola e não se aproximava da área. O máximo que conseguiu, por muito tempo foi um chute bloqueado de Adrianinho, após cruzamento rasteiro de Guilherme Pira. Espaços como o que Olávio aproveitou para abrir o placar já não existiam.
Aos 24 minutos, Rafael Mineiro cobrou falta com efeito e Matheus Nogueira foi obrigado a fase boa defesa para escanteio.
O tempo passava e o Brusque seguia com problemas na frente. Cometia erros de passe e alguma insistência em cruzamentos que não terminavam nem com a finalização, nem com a continuidade da posse de bola no rebote.
Aos 43, Luizinho fez bela jogada individual, tabelou com Alex Ruan e cruzou. Olávio tentou uma letra e errou, mas era marcada a clara posição de impedimento. Dois minutos depois, após lançamento longo, Luizão fez o passe para Olávio. O chute do camisa 9 saiu mascado e ficou com Paulo Henrique. O goleiro mal sujou o uniforme no segundo tempo.
No domingo, 17, o Brusque recebe o Londrina no Augusto Bauer, com apito inicial às 16h30. No mesmo dia, o Anápolis visita o Náutico nos aflitos, em jogo que começa às 19h.
Campeonato Brasileiro – Série C
16ª rodada
Domingo, 10 de agosto de 2025
Estádio Jonas Duarte, Anápolis (GO)
Anápolis: Paulo Henrique. Fábio, Lucão, Rafael Costa, Rafael Verrone; João Borim (Vinícius), Samuel Michels; Kaique, Fernandinho (Victor); Jefinho (Rafael Mineiro); Celeri (Igor Cássio [Spaniol]).
Técnico: Gabardo Júnior
Brusque: Matheus Nogueira; Thiago Freitas, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira (Luizão), Bernardo (Thomaz); Guilherme Pira, Diego Mathias (Diego Mathias), Adrianinho (Luizinho); Olávio.
Técnico: Bernardo Franco
Gols: Samuel Michels, Fernandinho; Olávio.
Cartão amarelo: Jhan Pool Torres
Trio de arbitragem (AM): Antonio Carlos Pequeno Frutuoso apita a partida, auxiliado por Uesclei Regison Pereira dos Santos e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso.
Quarto árbitro: Lee Harrison Wall dos Santos (GO).
Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora: