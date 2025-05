O Brusque perdeu por 1 a 0 para o Athletico na noite desta terça-feira, 20, na Ligga Arena, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Kauã Moraes fez o gol nos primeiros instantes de jogo. O quadricolor teve boas chances de empate, e até um gol anulado pelo VAR. Contudo, não conseguiu levar o jogo aos pênaltis e manteve o placar mínimo com grandes defesas de Matheus Nogueira.

Com o resultado, a equipe está fora da competição, e o time paranaense encerra uma sequência de cinco jogos sem vencer.

Começando atrás

O Athletico precisou de menos de dois minutos para abrir o placar. Isaac atacou pela ponta esquerda, deixou Diego Mathias na saudade e chutou. Matheus Nogueira defendeu e, no rebote, o garoto Kauã Moraes, livre de marcação, completou de primeira para o gol.

Logo depois, os anfitriões tentaram atacar para ampliar a vantagem. Aos 12 minutos, Renan Peixoto limpou para a perna direita e soltou uma bomba cruzada. A bola passou com perigo, à direita de Matheus Nogueira.

VAR em ação

O quadricolor levou algum tempo, mas começou a chegar ao ataque. Aos 13 minutos, Biel desarmou, Álvaro fez o passe e Paulinho Moccelin chutou de fora. A bola bateu na marcação, encobriu Mycael e saiu com muito perigo, caindo em cima da rede.

Aos 15, Biel chutou de voleio e Habraão bloqueou com o peito. Na sequência, Alex Ruan chutou de longe e a bola subiu demais.

No minuto seguinte, quase saiu o empate. Em cobrança de falta, Alex Ruan alçou a bola na área. Mycael saiu mal do gol, a bola bateu em Habraão e entrou. Contudo, pareceu também ter tocado à mão direita de Álvaro, levantada no lance. O VAR chamou o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva para a revisão no monitor e o gol foi anulado.

Bom jogo

A partida ficou totalmente aberta, com o Brusque fazendo um bom jogo e procurando o ataque a todo momento. Contudo, faltava qualidade ao se aproximar da área. Um cabeceio sem força de Álvaro, uma tabela incompleta de Diego Mathias e um cruzamento de Alex Paulino, quando havia condições de finalizar, foram os principais lances brusquenses.

O Athletico tentava dobrar a vantagem em contra-ataques. Matheus Nogueira fez boas defesas em chutes mais fracos de Renan Peixoto e Isaac, aos 32 e aos 36 minutos, respectivamente.

Biel ficou próximo do empate aos 37. Arriscou de longe com um bom chute e a bola passou muito perto da gaveta, à esquerda de Mycael. O goleiro ficou só olhando.

Quase o empate

O segundo tempo começou com tudo. Logo após Matheus Nogueira defender chute de Luiz Fernando, o Brusque foi para cima, com dois minutos. Paulinho Moccelin arrancou pela esquerda e foi desarmado. Thomaz ganhou a dividida, Diego Mathias pegou a sobra e chutou colocado, com categoria. Houve leve desvio e a bola passou muito perto do gol, à direita de Mycael.

Aos quatro minutos, João Veras perdeu chance incrível. Moccelin fez o passe a Thomaz, que, de primeira, serviu o centroavante. João Veras finalizou na saída de Mycael, que fez excelente defesa. Na sequência, Alex Paulino errou o lance e a bola sobrou mais tranquila para o goleiro do Athletico.

Matheus Nogueira salva

A partida continuava aberta, mas nos minutos seguintes ao bom início, não havia finalizações claras. O Athletico conseguia reter mais a posse de bola, mas demorou a ameaçar o Brusque de fato.

Renan Peixoto desperdiçou enorme chance do segundo gol rubro-negro, aos 29 minutos. Recebeu passe em posição duvidosa, invadiu a área pela esquerda e saiu sozinho com Matheus Nogueira. Finalizou rasteiro e o goleiro defendeu sem rebote.

Aos 32, Matheus Nogueira fez boa defesa em chute firme de Esquivel. Dois minutos depois, Vinni Faria foi displicente na saída de bola e Esquivel, novamente, soltou uma bomba da entrada da área. Matheus Nogueira fez fantástica defesa para escanteio.

Minutos finais

O Brusque pareceu ter perdido muito fôlego a partir dos 20 minutos, e não conseguia impor uma pressão em busca do empate. Era o Athletico que estava muito mais próximo de um gol, trocando passes no ataque, sem tomar contra-ataques.

Aos 43, Robinho cobrou falta do lado esquerdo, em direção ao gol. A bola rebateu em alguns jogadores até ficar com Mycael. O quadricolor já estava exausto em campo, sem recompor a defesa e sem perna para atacar com perigo.

O Athletico ainda perdeu chances do segundo gol perto dos acréscimos. Matheus Nogueira defendeu chute de Zapelli em dois tempos e Renan Peixoto escorregou na área no momento de uma finalização. O goleiro quadricolor ainda fez duas defesas em sequências de Tevis, aos 48.

Próximo jogo

O Brusque volta a campo às 19h30 desta segunda-feira, 26, contra o São Bernardo, pela sétima rodada da Série C. O Athletico recebe o Athletic-MG na Ligga Arena às 16h de sábado 24, pela nona rodada da Série B.

Athletico 1×0 Brusque

Copa do Brasil

Terceira fase – ida

Terça-feira, 20 de maio de 2025

Ligga Arena, Curitiba

Athletico: Mycael; Kauã Moraes (Belezi), Habraão, Léo, Esquivel; Felipinho, Giuliano (Falcão), João Cruz (Zapelli); Isaac, Luiz Fernando (Kevin Velasco); Renan Peixoto.

Técnico: João Correia

Brusque: Matheus Nogueira; Thiago Freitas (Ítalo), Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias (Vinni Faria), Biel (Thomaz), Paulinho Moccelin (Robinho); Álvaro (João Veras).

Técnico: Filipe Gouveia

Gol: Kauã Moraes

Cartões amarelos: Thiago Freitas, Alex Ruan; Kauã Moraes, João Correia

Trio de arbitragem (MG): Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Junio de Souza.

Quarto árbitro: Lucas Casagrande (PR)

VAR (RJ): Rodrigo Nunes de Sá, auxiliado por Daniel do Espírito Santo Parro e Grazianni Maciel Rocha

