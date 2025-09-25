Brusque perde para o Concórdia e chega à lanterna do grupo na Copa SC
Quadricolor segue ladeira abaixo, com um único ponto em suas últimas seis partidas, somando todas as competições
Prolongando a crise, o Brusque perdeu por 2 a 1 para o Concórdia na noite desta quarta-feira, 24, no Domingos Machado de Lima, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Santa Catarina. Emerson Tucão marcou os dois gols do Galo do Oeste ainda na primeira etapa, enquanto Ítalo descontou para o quadricolor no início da segunda. A partida ainda teve uma expulsão para cada lado.
Com o resultado, o Brusque é o lanterna do Grupo B, com um ponto, atrás de Santa Catarina (7), Chapecoense (5) e Concórdia (3). Faltam três rodadas para o fim da primeira fase. Do outro lado, o Concórdia volta a vencer o quadricolor após quatro anos, obtendo seu quinto triunfo em 27 jogos oficiais diante deste adversário.
A primeira boa chance da partida foi do Brusque, e até parecia que a partida teria um rumo diferente das cinco anteriores. Aos sete minutos, Clinton arrancou pela direita e passou para Thomaz, que finalizou de primeira. Sivaldo defendeu com dificuldade, e, no rebote, sem ângulo, João Veras mandou na rede pelo lado de fora.
Aos 11 minutos, o Concórdia avançou com Cocote em contra-ataque pela direita. Após o cruzamento, Caio Gomes não conseguiu dominar e a bola sobrou para Palacios, que mandou a bomba no travessão. A jogada seguiu com um chute desviado para escanteio.
No escanteio, aos 12, Emerson Tucão recolheu a sobra na área, dominou e chutou firme para o fundo do gol, ainda contando com desvio. O atacante nem seria titular, entrou de última hora substituindo Modesto, que sentiu lesão no aquecimento.
Totalmente exposto, o Brusque cedia espaços que foram aproveitados pelo Concórdia. Aos 18 minutos, em mais um contra-ataque rápido, Kauan avançou pelo meio e fez o passe açucarado para Tucão. O atacante finalizou com tranquilidade na saída de André Luiz: 2 a 0.
O quadricolor não tinha a mesma eficiência. Logo após sofrer o segundo gol, em levantamento pela direita, Douglas Oliveira cabeceou, a bola bate na trave e saiu.
Enquanto o Concórdia se fechava bem, o Brusque continuava com seu futebol fraco, típico de sua sequência sem vitórias desde agosto. O Galo do Oeste esperava saídas em contra-ataque para o terceiro gol.
A segunda etapa começou com o Brusque partindo com tudo para cima do Concórdia, e a desvantagem foi diminuída já aos dois minutos.
Após bola alçada pela direita, o goleiro Sivaldo errou a saída do gol, passando lotado pela bola. Ítalo, que havia entrado no intervalo, dominou no peito. A bola correu demais, mas ele se jogou para finalizar entre os marcadores para o fundo das redes. O Concórdia pedia falta sobre Elivelton no lance.
Aos sete minutos, Palacios soltou o braço para cima de Caio Gomes, que ficou caído. Ninguém da arbitragem viu nada e jogo seguiu.
O Brusque encaixou a marcação e controlava as ações do segundo tempo, enquanto o Concórdia não conseguia sair em contra-ataque. Contudo, a posse de bola quadricolor era quase estéril. A equipe não finalizava com perigo, e errava os últimos passes.
Aos 26 minutos, Cauã Godoy caiu com cãibras na linha de fundo do Concórdia. Após um bate-boca, entre jogadores, a partida estava prestes a ser retomada. Até que Douglas Oliveira foi pegar a bolsa do massagista do Concórdia e colocá-la para fora do campo, pois ela ainda estava no campo.
Neste momento, o massagista se jogou no chão, simulado uma agressão grave. Começou uma grande confusão entre os jogadores, que terminou com Douglas Oliveira e o descontrolado Kauan expulsos com cartão vermelho direto.
O Brusque esfriou nos momentos logo após a confusão e, se era possível, o jogo perdeu ainda mais em qualidade. A equipe tinha uma arma a menos no ataque com a expulsão, enquanto no Concórdia a expulsão de um atacante não comprometia sua defesa.
Ainda havia gás para um desperdício ou outro. Aos 39 minutos, Danielzinho avançou pela direita e cruzou da linha de fundo. Sivaldo fez a defesa e, na sobra, Clinton chutou. Sivaldo, próximo ao rebote, fez defesa decisiva, em redenção total do gol sofrido.
Aos 50, Felipe Rangel escapou em contra-ataque, invadiu a grande área, ficou sozinho com André Luiz e mandou na trave.
O Brusque enfrenta o Guarani às 19h30 deste sábado, 27, no Augusto Bauer, pela quarta rodada da segunda fase da Série C. Pela Copa Santa Catarina, o próximo desafio é novamente contra o Concórdia, às 20h de segunda-feira, 29, no Augusto Bauer.
Copa Santa Catarina
Grupo B – Terceira rodada
Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
Estádio Domingos Machado de Lima, Concórdia
Concórdia: Sivaldo; Elivelton, Jackson, William, Douglas; Darlan Bispo, Cauã Godoy (Jefferson Júnior); Palacios, Cocote (William Jesus), Emerson Tucão (Pedro Arthur); Kauan.
Técnico: Maurinho
Brusque: André Luiz; Caio Gomes, Thiago Freitas, Maurício (Carlos Biro), Ailton; Alex Paulino, Bernardo (Ítalo), Thomaz (Jhonny Lucas); Clinton, Douglas Oliveira e João Veras (Robson Luiz).
Técnico: Marcão (auxiliar-técnico)
Gols: Emerson Tucão (2); Ítalo
Cartões amarelos: Jackson, William; Ítalo, Douglas Oliveira, Thomaz, Danielzinho, Thiago Freitas
Cartões vermelhos: Kauan; Douglas Oliveira
Trio de arbitragem: Jocemar Klein, auxiliado por Michel Bavaresco e Erick Matheus Pottker
Quarto árbitro: Fabrizio Scatamburgo Henrique Bento
