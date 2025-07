Em outra fraca atuação, o Brusque perdeu por 2 a 0 para o Figueirense na gelada noite deste domingo, 6, no estádio Augusto Bauer, pela 11ª rodada da Série C. Os gols da partida foram marcados por João Lucas, na primeira etapa, e Gabriel Santiago, na segunda. Com o resultado, o quadricolor dorme na 11ª posição, podendo cair mais uma ainda nesta segunda-feira, 7.

Desde que venceu o São Bernardo no Augusto Bauer, em 26 de maio, o Brusque tem quatro jogos sem vencer. Nestas quatro partidas, são três derrotas e um empate, com 8 gols sofridos e dois marcados.

Agora o quadricolor está há quatro partidas sem vencer e sem marcar gols sobre o Figueirense. A última vitória sobre a equipe de Florianópolis foi o Catarinense de 2023, por 3 a 2.

O goleiro André Luiz fez sua estreia pelo Brusque, substituindo Matheus Nogueira no intervalo. O camisa 1 deixou a partida devido a dores na lombar.

Desfalques de última hora foram o zagueiro Éverton Alemão e o lateral-esquerdo Alex Ruan, por gastroenterite e sintomas gripais, respectivamente.

Tumulto

Após o apito final, torcedores do Figueirense invadiram o gramado, durante a comemoração de sua equipe. Torcedores do Brusque também pularam o alambrado, e a Polícia Militar, junto da equipe de segurança, entrou em ação para evitar uma briga entre as torcidas.

Início animado

A partida começou com o Brusque atacando, tentando a pressão. Aos cinco minutos, Diego Mathias cobrou falta com efeito e o goleiro Igo Gabriel fez boa defesa para tirar a bola da área. Aos 10, após cruzamento de Guilherme Pira, a bola chegou a Maurício, que cabeceou. Contudo, a bola foi para fora, passando à esquerda de Igo Gabriel.

Figueirense equilibra

O Figueirense, que já se aproximava da área brusquense com alguns escanteios, começou a crescer a partir dos 15 minutos. O foco era nos ataques pelo lado esquerdo. Aos 16, João Lucas recebeu cruzamento rasteiro e girou chutando para o gol. A bola passou por cima, no primeiro susto contra o quadricolor.

Após cobrança de falta, aos 21, Lucas Dias fez o desvio na primeira trave e a bola passou com perigo.

Gol alvinegro

Ao Brusque, faltavam ideias, acertos de passe ao se aproximar da área e aproximações entre os jogadores. Ao Figueirense, não. Aos 39, aproveitou vacilo defensivo quadricolor e, após cruzamento rasteiro dentro da área, Felipe Augusto completou para o gol. A bola ainda desviou antes de entrar.

Quadricolor perdido

O time brusquense tentou se impor no início do segundo tempo, mas o jogo pouco mudou. Pela esquerda, o Figueirense seguia ameaçando. Aos 10 minutos, um cruzamento teve a bola viva na área e Roberto fez corte providencial para evitar o segundo gol do Figueirense.

Contudo, instantes depois, o alvinegro ampliou. Felipe Augusto recebeu e serviu Gabriel Santiago, que vinha de trás. O camisa 10 chutou colocado, com categoria. André Luiz voou na bola, mas não conseguiu a defesa.

A partida seguiu tranquila para o Figueirense. O Brusque, desfigurado, perdido e desorganizado, se lançava ao ataque sem ensaiar uma reação de verdade. Aos 24, Luizinho alçou na área, Robson Luiz cabeceou, mas a bola foi travada pela marcação e ficou com o goleiro. Aos 35, Robson Luiz foi quem cruzou, com Thomaz cabeceando mal, por cima do gol.

Instantes finais

O Brusque teve uma melhor chance aos 43, com cruzamento longo de Mateus Pivô e cabeceio de Robson Luiz. Igo Gabriel, bem posicionado, fez a defesa no canto.

Aos 45, o Figueirense arrancou em contra-ataque e poderia ter marcado o terceiro, se Biel não tivesse feito corte limpo de carrinho sobre Marlyson.

O Brusque tentou um abafa e quase diminuiu aos 49. Mateus Pivô alçou na área e, na bola escorada, Luizinho finalizou desequilibrado na quina da pequena área, mandando para fora.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Maringá em 14 de julho, segunda-feira, 19h30, no estádio Willie Davids. O Figueirense recebe o Náutico no Orlando Scarpelli, com apito inicial às 19h de domingo, 13.

Brusque 0x2 Figueirense

Campeonato Brasileiro – Série C

11ª rodada

Domingo, 6 de julho de 2025

Estádio Augusto Bauer

Público total: 1.570

Brusque: Matheus Nogueira (André Luiz); Mateus Pivô, Roberto, Maurício, Jhan Pool Torres; Jean Mangabeira (Clinton), Alex Paulino (Luizinho); Diego Mathias (Thomaz), Biel, Guilherme Pira (Robson Luiz); João Veras.

Técnico: Filipe Gouveia

Figueirense: Igo Gabriel; Iury (Léo Maia), Lucas Dias, Ligger, Leonan; Rafinha Potiguar, Jhony Douglas; João Lucas, Gabriel Santiago (Flávio); Nicolas (Renan) e Felipe Augusto (Marlyson).

Técnico: Pintado

Gol: João Lucas, Gabriel Santiago

Cartão amarelo: João Veras, Mateus Pivô, Luizinho; Leonan

Trio de arbitragem (SC): Franciel dos Santos Martins, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Aline Risso.

Quarto árbitro: Edson da Silva

