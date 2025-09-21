Brusque perde para o Guarani e segue zerado na segunda fase da Série C
Quadricolor acumula três derrotas, sem pontos e sem gols marcados; chances de acesso são mínimas
O Brusque sofreu sua terceira derrota em três jogos na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro: 1 a 0 para o Guarani na noite deste domingo, 21, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Mais uma vez inofensiva, a equipe brusquense repetiu o roteiro do duelo contra a Ponte Preta e sofreu gol de pênalti, convertido por Diego Torres.
Com o resultado, o quadricolor tem poucas chances matemáticas de acesso. Precisa vencer seus próximos três jogos e contar com combinações de resultados.
Encerrado o primeiro turno da segunda fase da Série C, o Brusque é o lanterna do Grupo C. Tem três derrotas em três jogos, com zero gols marcado e três sofridos. Somando com a Copa SC, já são cinco partidas consecutivas sem vencer, com quatro derrotas e um empate com o time B da Chapecoense.
A primeira etapa foi toda do Guarani, que controlou as ações, enfrentando uma defesa competente do Brusque. O quadricolor não ameaçou o Bugre, com exceção a uma bola alçada que Olávio não alcançou por pouco, nos primeiros instantes.
Após os primeiros 10 minutos com mais equilíbrio, a primeira finalização do jogo foi do Guarani, dois minutos depois, saindo à direita de Matheus Nogueira. Aos 18 minutos, o Brusque errou a saída de bola. Bruno Santos recebeu na entrada da grande área, chutou de primeira e isolou, facilitando a vida quadricolor.
Matheus Nogueira foi mais exigido aos 20 minutos, fazendo grande defesa em finalização de Bruno Santos, do lado direito do Guarani. A sobra ficou com Jean Mangabeira, que afastou o resto do perigo.
O camisa 1 do Brusque fez defesa mais tranquila aos 23 minutos. Após cruzamento pela esquerda, Bruno Santos subiu e cabeceou sem força, sem problemas para a defesa.
Aos 45, Diego Torres chutou de fora da área. Desta vez, Matheus Nogueira caiu para fazer defesa segura, sem rebote.
No último lance do primeiro tempo, o Guarani reclamou muito de pênalti. Bruno Santos atacou pela direita, passou por Roberto e avançaria livre até a área. Jhan Pool Torres fez a disputa com força no ombro a ombro. O atacante do Bugre caiu e todo o Brinco de Ouro pediu a penalidade máxima.
Jonathan Benkenstein Pinheiro não apitou e o jogo seguiu por mais alguns segundos, até o apito para o intervalo, para a revolta do time mandante.
Com um minuto de segundo tempo, o Brusque fez mais no ataque do que em toda a primeira etapa. Após uma bola ganha no meio-campo, Diego Mathias avançou e chutou firme, de fora da grande área. Dalberson fez boa defesa.
E a resposta do Guarani foi imediata. Mirandinha foi lançado na ponta esquerda e caiu na disputa com Roberto. Desta vez, o árbitro marcou pênalti. Diego Torres cobrou firme, no canto direito de Matheus Nogueira. O goleiro foi na bola, mas não tinha como fazer a defesa.
O Brusque tentou reagir, sem sucesso. Aos 10 minutos, Isaque avançou e passou para Bruno Santos, que driblou Matheus Nogueira e chutou sem ângulo. A bola foi para fora, batendo do lado de fora da rede.
Aos 16 minutos, Bruno Santos foi lançado em velocidade, invadiu a área e chutou cruzado. Matheus Nogueira fez grande defesa para o lado. No rebote, Mirandinha tentou o chute, mas o goleiro saiu muito bem para fechar o ângulo e fazer outra grande defesa.
O Brusque seguia fazendo pouco para obter o empate. E o Guarani, confortável com a vantagem, diminuia o ímpeto, esperando por contra-ataques. Aos 35 minutos, Dalberson afastou mal uma bola alçada na área. Mateus Pivô cabeceou do jeito que deu e o goleiro conseguiu a recuperação, fazendo a defesa.
A partida seguiu sem grandes emoções, com a bola presa entre a falta de qualidade do Brusque na frente e as tentativas de pouco perigo do Guarnai.
O Brusque visita o Concórdia no Domingos Machado de Lima, com apito inicial às 20h desta quarta-feira, 24. Na Série C, o próximo desafio é novamente contra o Guarani, às 19h30 deste sábado, 27, no Augusto Bauer.
Campeonato Brasileiro – Série C
Grupo C – 3ª rodada
Domingo, 21 de setembro de 2025
Brinco de Ouro, Campinas (SP)
Público total: 7.124
Guarani: Dalberson; Lucas Justen, Raphael, Alan Santos, Emerson; Kelvi (Ryuta Takahashi), Isaque (David Braz); Kauã Jesus (Gabriel Silva), Diego Torres (Caio Mello), Mirandinha (Jhemerson); Bruno Santos.
Técnico: Matheus Costa
Brusque: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto, Jhan Pool Torres; Mateus Pivô, Jean Mangabeira (Alex Paulino), Biel (Jhonny Lucas), Alex Ruan; Diego Mathias (Thomaz), Guilherme Pira; Olávio (Adrianinho).
Técnico: Bernardo Franco
Gol: Diego Torres
Cartões amarelos: Guilherme Pira, Bernardo Franco, Mateus Pivô, Márcio Quevedo (prep. de goleiros Brusque)
Trio de arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Júnior (RS)
Quarto árbitro: Marcos Felipe Martins Machado (ES)
Quinto árbitro: Ítalo Magno de Paula Andrade (SP)
VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG), auxiliado por Marcus Vinícius Gomes (MG)
