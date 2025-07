O Brusque perdeu por 2 a 1 para o Retrô na noite deste domingo, 20, no Augusto Bauer, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vágner Love abriu o placar, o empate quadricolor veio com um gol contra, mas Felipe Ferreira fechou a conta.

Punido pela falta de qualidade na finalização, o Brusque perde pela segunda vez para o lanterna da Série C, após os 4 a 1 sofridos diante do Confiança em Aracaju. Apesar do revés, a equipe brusquense ainda fechará a rodada dentro do G-8.

É a terceira partida consecutiva do Brusque sem vitórias no Augusto Bauer. O Retrô, do outro lado, encerra jejum de seis partidas sem fazer gols e conquista sua primeira vitória fora de casa na competição.

Brusque tenta

O primeiro ataque mais perigoso foi do Brusque. Aos três minutos, Diego Mathias avançou pelo meio e serviu Mateus Pivô, que encheu o pé. Fabian Volpi fez a defesa espalmando para a frente, mas a sobra ficou com o Retrô.

Aos 16 minutos, após boa jogada do Brusque, Thomaz alçou a bola na área, Diego Mathias escorou e Pivô chutou, mas foi travado na hora.

Retrô responde

O Retrô teve seus momentos retendo um pouco mais a posse de bola, sem levar real perigo. Mas aos 19 minutos, ameaçou em transição rápida. Maycon Douglas recebeu totalmente livre nas costas de Ítalo e cruzou da linha de fundo. A defesa brusquense se virou como pôde para cortar e retomar a bola.

Quem não faz…

A melhor chance do Brusque até então foi criada aos 24 minutos. Éverton Alemão avançou bem e fez ótimo passe para João Veras. O centroavante chutou firme de dentro da área, mas muito em cima de Fabian Volpi, que saiu do gol para fechar o ângulo e fazer a defesa.

… Leva

Ao contrário do Brusque, o Retrô, time com menos gols marcados no campeonato, aproveitou a ótima chance que teve. Aos 31 minutos, Richard Franco alçou a bola na área. Ela foi escorada por Maycon Douglas e Vágner Love, sozinho, finalizou de frente com Matheus Nogueira. Foi o quinto gol do Retrô no campeonato, o primeiro após seis partidas sem marcar.

Com o clima mais tenso no Augusto Bauer, o Brusque sentiu o golpe e levou um tempo para retomar o ritmo. Ainda teve finalizações em chutes de fora da área, que não tiveram direção, e em um cabeceio de Guilherme Pira, nos acréscimos. A bola passou ao lado.

Empate

O Brusque começou pressionando o Retrô já nos instantes iniciais do segundo tempo. Contudo, faltava definir e finalizar os ataques. Até que, aos oito minutos, Guilherme Pira cobrou escanteio. Éverton Alemão cabeceou bem e a bola bateu na trave, à direita de Fabian Volpi. No rebote, ela bateu em Rayan e entrou. Gol contra.

Desempate

Não demorou para o Retrô fazer seu ataque de poucos gols funcionar novamente. Aos 12, João Lucas fez a invertida para o lado direito. Maurício falhou e caiu sozinho no lance, e a bola chegou a Felipe Ferreira, que dominou e finalizou com um chute cruzado na saída de Matheus Nogueira: 2 a 1. A partir de então, o zagueiro quadricolor passou a ouvir vaias sempre que tocava na bola.

Desperdício

A diferença no placar se resumia em quem tinha mais competência na frente. Aos 24 minutos, Ítalo fez belíssimo lançamento. João Veras dominou bem, na grande área, de frente com Fabian Volpi. E chutou em cima do goleiro. Saiu logo depois, sob inúmeras vaias, substituído por Luizão.

O Brusque tentava pressionar o Retrô de todas as formas, mas Fabian Volpi não era exigido a ponto de fazer uma grande defesa. As diversas finalizações sequer iam na direção do gol.

Matheus Nogueira ainda fez boa defesa após finalização de Ibaly em velocidade aos 46, após cruzamento de Salomão.

Nos acréscimos, o quadricolor partiu para um abafa e o torcedor ainda viu Éverton Alemão, em finalização desesperada dentro da área, mandar a bola por cima do gol.

Próximo jogo

O Brusque visita o Botafogo-PB no dia 28, segunda-feira, com apito inicial às 19h30 no Almeidão. O Retrô enfrenta o Ypiranga na Arena Pernambuco às 17h de sábado, 26.

Reforço chegando

Quem esteve nas arquibancadas do Augusto Bauer foi Olávio. O centroavante, peça fundamental no acesso à Série B em 2023, será anunciado em breve como novo reforço do Brusque para a sequência da Série C.

Brusque 1×2 Retrô

Campeonato Brasileiro – Série C

13ª rodada

Domingo, 20 de julho de 2025

Estádio Augusto Bauer

Público total: 1.105

Brusque: Matheus Nogueira; Roberto (Robinho), Éverton Alemão, Maurício; Mateus Pivô, Bernardo, Thomaz (Neto), Ítalo (Luizinho); Diego Mathias, Guilherme Pira; João Veras (Luizão).

Auxiliar-técnico: Marcos Skavinski

*O treinador Bernardo Franco cumpre suspensão

Retrô: Fabian Volpi; Mike (Salomão), Robson, Rayan, João Lucas; Richard Franco, Eduardo (Mendonça), Fabinho (Iba Ly); Rodolfo (Fialho), Maycon Douglas (Felipe Ferreira); Vágner Love.

Técnico: Itamar Schülle

Gol: Rayan (contra); Vágner Love, Felipe Ferreira

Cartão amarelo: João Veras, Ítalo, Luizinho; Maycon Douglas, Eduardo, Vágner Love, Rodolfo, Richard Franco.

Trio de arbitragem: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR), auxiliado por Marcio Duarte dos Santos (RR) e Luan Patrique Pereira da Silva (AP)

Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC)

