Brusque perde para Santa Catarina e encerra temporada com eliminação na Copa SC

O Brusque, quatro dias após perder o acesso à Série B do Brasileirão, se despediu da temporada 2026 de forma melancólica após ser derrotado por 1 a 0 para o Santa Catarina nesta quarta-feira, 15, na rodada final da fase de grupos da Copa Santa Catarina. Yhago marcou o único do jogo no estádio da Baixada, em Ibirama.

Caso tivesse vencido, o Brusque conseguiria a classificação ao mata-mata para seguir buscando o título e a vaga na Copa do Brasil. Quem avança como segundo colocado é a Chapecoense, que arrancou um empate no último minuto contra o Concórdia e ficou com a segunda vaga na chave.

O Santa Catarina, que fez a melhor campanha da fase de grupos na competição, ficou em primeiro na chave, com 16 pontos. A Chape fechou com sete, em segundo, tirando o Concórdia, atual campeão, das quartas de final — a equipe acabou em último, com quatro, mas avançaria se tivesse vencido. O Brusque somou seis pontos e terminou em terceiro.

Primeiro tempo tem início frenético e fim atribulado

Em relação ao jogo contra o Náutico, na rodada final da Série C, o técnico Bernardo Franco fez quatro alterações. Saíram Nogueira, Alex Ruan, Olávio e Pira, e entraram André Luiz, Ailton, Jhonny Lucas e Robson Luiz. Desses, apenas Pira não foi relacionado. Os outros iniciaram no banco de reservas. Quem fez dupla de ataque com Robson foi Clinton.

Do outro lado, o técnico Jordã Rodrigues fez quatro mudanças em relação ao jogo anterior, mantendo a estrutura do time apesar de já ter a liderança assegurada. Ele acabou dando azar, já que, ainda no primeiro tempo, Caíque saiu machucado.

O jogo iniciou muito movimentado, com a primeira chance do Santa Catarina vindo aos 25 segundos. Após uma falha feia de Alemão, Renan se antecipou e saiu na cara do goleiro, mas André Luiz se esticou e salvou o Brusque. A reposta do Quadricolor veio aos 3. Depois de ótimo lançamento de Robson Luiz, DG dominou dentro da área, cortou o zagueiro e bateu colocado de canhota, mas errou o alvo.

Mais intenso, o Santa Catarina demonstrou muita velocidade nos contra-ataques e também qualidade na troca de passes para criar chances, enquanto o Brusque teve uma postura cadenciada no primeiro tempo, apostado mais em chutes de longa distância e bolas paradas.

Aos 8, em jogada rápida de contra-ataque, Gui Nascimento apareceu em boas condições de finalizar, mas chutou em cima de André Luiz. O Brusque voltou a finalizar aos 10, quando Mangabeira arriscou chute da intermediária e mandou perto do gol.

No minuto seguinte, Gui Nascimento recebeu de Caíque e estufou as redes com uma bomba, mas foi flagrado em impedimento. A partir dos 17, porém, quando o primeiro jogador do Santa Catarina parou para pedir atendimento, o ritmo do jogo caiu muito.

Depois disso, foram mais cinco paradas por atendimento, quatro por parte do Santa Catarina, além da substituição de Caíque aos 28. Quem voltou a assustar ainda no primeiro tempo foram os mandantes, aos 41. Piauí cruzou da esquerda e encontrou Renan na pequena área, mas o artilheiro do time desviou mal e André Luiz segurou a última ocasião clara da etapa inicial em Ibirama.

Brusque cria pouco e sai derrotado

Para a segunda etapa, Bernardo Franco trocou dois na defesa: Ailton e Alemão deram lugar a Alex Ruan e Thiago Freitas.

A primeira chance clara da etapa final foi do Santa Catarina. E foi um gol perdido daqueles. Aos 7, após cruzamento de Juninho, Gui Nascimento ajeitou para o meio e Yhago, de frente para o gol, errou o alvo de cabeça de forma inacreditável.

O segundo tempo, apesar da oportunidade clara do Santa, começou lento e sem muitas ocasiões de gol. Logo aos 15, Bernardo colocou Olávio e Biel tentando mais criatividade ao Brusque e, principalmente o camisa 7, deu mais vida ao ataque quadricolor.

Aos 17, Biel descolou passe rasteiro para DG, que se esticou para finalizar, mas pegou mal e mandou uma boa chance para fora.

Quem tinha mais iniciativa, porém, era o Santa Catarina. E, aos 26, veio o gol. Piauí recebeu pela esquerda e cruzou na cabeça de Yhago, que mergulhou para fazer 1 a 0. Sem forças para reagir, o Brusque foi inofensivo daí para frente e não conseguiu ameaçar o goleiro Marcos. Coruja quase ampliou de falta aos 44, mas André Luiz evitou o segundo do Santa Catarina, mas não a derrota quadricolor.

Sequência

Com a derrota, o Brusque se despede da temporada e só volta a jogar no Campeonato Catarinense 2026, que inicia em 7 de janeiro. Já o Santa Catarina segue para enfrentar o Marcílio Dias nas quartas da Copa SC. O jogo de ida é em Itajaí no sábado, 18, às 18h.

Santa Catarina 1×0 Brusque

Copa Santa Catarina

6ª rodada – Grupo B

Estádio da Baixada, em Ibirama

Santa Catarina: Marcos; Juninho, Zé Leandro, Adriel, Piauí (Coruja, min. 30/2ºt); Galdino, Negueba (Beto, min. 30/2ºt), Renan; Caíque (Yhago, min. 28/1ºt), Bruninho, Gui Nascimento (Doupit, min. 34/2ºt). Técnica: Jordã Rodrigues

Brusque: André Luiz; Mateus Pivô, Éverton Alemão (Thiago Freitas, intervalo), Jhan Pool, Ailton (Alex Ruan, intervalo); Jean Mangabeira, Bernardo, Jhonny Lucas (Biel, min. 15/1ºt), Diego Mathias; Clinton, Robson Luiz (Olávio, min. 15/1ºt). Técnico: Bernardo Franco

Gols: 1-0, min. 26/2ºt, Yhago

Amarelos: Gui Nascimento, Juninho (SAN); Bernardo, Biel (BRU)

Arbitragem: Adriano Roberto de Souza, auxiliado por Alex dos Santos e Jonas Ralf Richter

