Brusque pode captar até R$ 12 milhões para pavimentação de estradas rurais com novo programa

O novo programa Estrada Boa Rural, do governo do estado, pode garantir a Brusque a captação de até R$ 12 milhões. O objetivo é a pavimentação de vias rurais do município.

O secretário de Infraestrutura e vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), participou do lançamento do programa em Joaçaba, no Oeste catarinense, na quinta-feira, 3.

Ao todo, o programa do governo catarinense prevê investimento de aproximadamente R$ 2,5 bilhões em obras de pavimentação de vias rurais do estado.

Serra do Moura

A expectativa das prefeituras de Brusque e de Canelinha é que o programa Estrada Boa Rural seja destinado à pavimentação da estrada geral do Moura (SC-409), popular Serra do Moura.

Recentemente, o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), e Deco Batisti debateram o assunto com o prefeito de Canelinha, Diogo Maciel (PL).

“É uma demanda antiga da população. Assim que o programa chegar oficialmente a Brusque, queremos estar prontos com os projetos para dar andamento na solicitação da documentação”, afirma o secretário e vice-prefeito de Brusque.

Nova fase

O programa Estrada Boa Rural é uma nova fase do programa Estrada Boa, que revitaliza rodovias catarinenses. O lançamento da continuidade do programa ocorreu na Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc).

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), marcou presença no evento, acompanhado de membros das secretarias de Infraestrutura e de Agricultura de SC, que coordenam o programa. O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), também participou do evento.

Metade do governo, metade financiamento

De acordo com Deco, o valor de até R$ 12 milhões foi definido com base no território do município. Deste total destinado à cidade, metade pode ser repassada pelo governo de SC, enquanto a outra parte deve ser obtida por meio de financiamento com juros subsidiados.

“É um programa que vai alavancar, principalmente, as estradas mais da periferia das cidades, em que há ligação com outros municípios, como, por exemplo, a Serra do Moura”, finaliza o vice-prefeito.