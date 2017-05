Brusque e Alemanha realizam projeto para o incentivo ao uso da bicicleta

Por meio do projeto Pedalar pelo Município, que incentiva a redução de CO² e o uso do transporte sustentável, Brusque e a cidade alemã de Karlsruhe competirão entre si de 17 de junho a 7 de julho.

No município, a ação é organizado pela Fundação do Meio Ambiente (Fundema) e pelo Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e faz parte do projeto “50 parcerias pelo Clima: Brasil e Alemanha”, que tem o objetivo de desenvolver programas de ação para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Durante os 21 dias, todas as atividades relacionadas ao uso da bicicleta serão cadastradas pela internet – no site www.stadtradeln.de/kommunen-, que contabilizará qual cidade pedalou mais, evitando assim a produção de CO² com a troca.

A assessora de Relações Internacionais da Unifebe, Ana Paula Bonatelli, explica que o projeto Pedalar pelo Município realizará uma série de atividades relacionadas ao uso da bicicleta, incentivando sua utilização como meio de locomoção sustentável. Ela conta que o objetivo é reduzir a quantidade de poluentes emitidos pelos meios de transporte convencionais.

O superintendente da Fundema e professor da Unifebe, Cristiano Olinger, afirma que é a primeira vez que a competição é realizada fora da Europa. Segundo ele, o intuito é promover a mobilidade sustentável e benefícios para toda a comunidade. “Nós fizemos o cadastro nessa competição e divulgaremos as ações para que toda a comunidade engaje nessa campanha a favor do meio ambiente”.

Ações

Entre as ações previstas está a realização de um passeio ciclístico no dia 25 de junho, no período matutino. O evento contará com a participação de diversas entidades apoiadoras do ciclismo no município. A programação completa será divulgada em breve.