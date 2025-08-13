Brusque recebe 16º Evento Cultural Polonês em agosto

Brusque se prepara para celebrar a cultura e as tradições da Polônia com a 16ª edição do Evento Cultural Polonês, que acontece nos dias 23 e 24 de agosto, sábado e domingo, em dois locais: o Instituto Aldo Krieger e o salão paroquial São Luís Gonzaga.

O encontro, promovido pela Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina e Ministério da Cultura, homenageia os antepassados poloneses e marca os 156 anos da imigração polonesa no Brasil. A programação conta com apresentações folclóricas, música, missa festiva e almoço típico.

No sábado, 23, a abertura será às 19h, no Instituto Aldo Krieger, com apresentação do Coral e Dança do Grupo Folclórico Karolinka, de São Mateus do Sul (PR).

Já no domingo, 24, as atividades começam às 9h, com missa em ação de graças na igreja matriz São Luís Gonzaga, acompanhada dos corais Wisła e Karolinka. A partir das 10h30, haverá serviço completo de bar e cozinha no salão paroquial. O almoço será servido ao meio-dia, com buffet livre a R$ 70 por pessoa e R$ 35 para crianças de 6 a 11 anos.

Entre as atrações confirmadas estão: Coral do Grupo Folclórico Polonês Wisła, Curitiba (PR), Grupo Folclórico Polonês Jupem, de Erechim (RS), Grupo Folclórico Polonês Karolinka, de São Mateus do Sul (PR), As Polakinhas de Brusque, Banda Rodânica, Curitiba (PR) e as musicistas Liriane Afonso e Patrícia Vargas, de Blumenau.

Os cartões para o almoço podem ser adquiridos em quatro pontos de venda em Brusque: Escritório da WDCom (Centro), Auto Posto Vale Europeu (Steffen), Auto Posto Souza Cruz (Souza Cruz) e Auto Posto Opa (Dom Joaquim).

A entrada para todas as apresentações culturais é gratuita. Mais informações estão disponíveis no Instagram da Fundação José Walendowsky: @fundacaojosewalendowsky.

