Brusque recebeu no sábado, 1º de novembro, a primeira edição do Overlife Day, evento idealizado e organizado pelo nutricionista Ariel Perazza, que reuniu cerca de 100 participantes em uma experiência completa de saúde, nutrição, bem-estar e performance física.
Com foco educativo, o encontro trouxe palestras, premiações e momentos de conexão entre pacientes, profissionais e o público interessado em qualidade de vida.
“Esse é o primeiro Overlife Day de muitos que virão. A ideia do evento é ser educativo. Trouxemos várias palestras para que o público pudesse adquirir conhecimento, conhecer novidades e se conectar com pessoas que possuem os mesmos objetivos”, destacou Ariel.
A programação iniciou às 14h. Ariel abordou o tema emagrecimento e performance, ressaltando a importância do acompanhamento individualizado para transformar a saúde e o desempenho físico.
O médico cirurgião gastroenterologista Dr. Jander Tomazelli falou sobre o uso consciente e seguro de medicamentos no processo de emagrecimento, incluindo as chamadas “canetinhas emagrecedoras”.
O evento também contou com a participação de Werner Gustavo, sócio-proprietário do Laboratório Verner Willrich (LAB VW), que apresentou como os exames laboratoriais individualizados podem potencializar os resultados na nutrição.
Já a farmacêutica Thiana Medeiros, da farmácia de manipulação Formédica BC, destacou o papel da farmácia de manipulação magistral e de novos compostos manipulados que auxiliam o emagrecimento, ganho de massa muscular e suporte metabólico.
Premiação especial
Um dos pontos altos do Overlife Day, foi o reconhecimento e premiação que Ariel realizou aos pacientes que se destacaram ao longo do ano.
Ao todo, 23 pessoas foram reconhecidas pelos resultados expressivos, comprometimento e evolução durante o acompanhamento nutricional, recebendo placas personalizadas com suas conquistas individuais.
Houve destaques para perdas de peso superiores a 10kg, 15kg e 45kg. Além de atletas com desempenho relevante em corridas de rua, ultramaratonas, OCR e Crossfit. O clima foi de emoção, conquista e celebração, reforçando o propósito do evento de inspirar mudanças reais e valorizar cada jornada.
Entre os relatos, Herculano, 44 anos, comemorou a perda de mais de 45 kg em nove meses. “Antes eu não me preocupava com peso ou saúde, era totalmente sedentário. Hoje tenho uma outra vida, com alimentação equilibrada, exercícios e cuidados constantes”, contou.
Já Marcos, 28 anos, ultramaratonista de Guabiruba, relatou que, após três meses de acompanhamento com Ariel, passou a se alimentar de forma mais organizada, o que se refletiu no desempenho esportivo: ele foi 6º colocado geral em uma ultramaratona de 108 km no Rio de Janeiro e, recentemente, neste último fim de semana, foi vice-campeão na Mons Ultratrail, uma prova de 104 km que concluiu em 13 horas e 59 minutos.
Iane, 57 anos, que esteve com seu marido no evento, está acompanhando o processo de evolução de seu esposo e está muito feliz com os resultados atingidos.
Após as palestras e a premiação, os participantes aproveitaram um Happy Hour pensado para promover networking e troca de experiências. “Quisemos que todos se conectassem. Pacientes que tiveram grandes resultados puderam inspirar quem ainda enfrenta desafios”, comentou Ariel.
O Overlife Day também marcou o lançamento oficial da Overlife Consultoria, novo serviço 100% on-line que amplia o alcance do trabalho de Ariel, permitindo acompanhar pacientes em qualquer lugar do mundo.
A primeira edição contou com o apoio de diversos patrocinadores que acreditam na proposta e nos objetivos do evento, entre eles: Laboratório Verner Willrich, É Tudo Fitness, Hydetech Suplementos, Farmácia de Manipulação Formédica BC, Priscila Sgrott Clinic, Hoad Moda Fitness e Oh My Bread, além de apoiadores da área de saúde e bem-estar, como Gerusa Espíndola Esteticista, Natanis Teixeira Massoterapeuta e Lemus Calçados.
Segundo Ariel Perazza, a proposta é que o Overlife Day se torne uma tradição anual em Brusque, consolidando-se como um espaço de educação, inspiração e conexão entre profissionais e pacientes.
“Meu foco é oferecer acompanhamento individualizado, unindo ciência, motivação e acompanhamento constante para gerar resultados duradouros”, reforçou.
Consolidando o compromisso com a transformação e o bem-estar, o Overlife Day reafirma a missão de Ariel Perazza em promover saúde, conhecimento e resultados sustentáveis por meio da nutrição e de hábitos de vida saudáveis.