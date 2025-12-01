Brusque recebeu no sábado, 1º de novembro, a primeira edição do Overlife Day, evento idealizado e organizado pelo nutricionista Ariel Perazza, que reuniu cerca de 100 participantes em uma experiência completa de saúde, nutrição, bem-estar e performance física.

Com foco educativo, o encontro trouxe palestras, premiações e momentos de conexão entre pacientes, profissionais e o público interessado em qualidade de vida.

“Esse é o primeiro Overlife Day de muitos que virão. A ideia do evento é ser educativo. Trouxemos várias palestras para que o público pudesse adquirir conhecimento, conhecer novidades e se conectar com pessoas que possuem os mesmos objetivos”, destacou Ariel.

A programação iniciou às 14h. Ariel abordou o tema emagrecimento e performance, ressaltando a importância do acompanhamento individualizado para transformar a saúde e o desempenho físico.

O médico cirurgião gastroenterologista Dr. Jander Tomazelli falou sobre o uso consciente e seguro de medicamentos no processo de emagrecimento, incluindo as chamadas “canetinhas emagrecedoras”.

O evento também contou com a participação de Werner Gustavo, sócio-proprietário do Laboratório Verner Willrich (LAB VW), que apresentou como os exames laboratoriais individualizados podem potencializar os resultados na nutrição.

Já a farmacêutica Thiana Medeiros, da farmácia de manipulação Formédica BC, destacou o papel da farmácia de manipulação magistral e de novos compostos manipulados que auxiliam o emagrecimento, ganho de massa muscular e suporte metabólico.