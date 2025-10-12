Brusque recebe a 26ª Volta Ciclística de Santa Catarina

Brusque foi no sábado, 11, uma das cidades percorridas na 26ª edição da Volta Ciclística de Santa Catarina.

A competição internacional de ciclismo é reconhecida pela União Ciclística Internacional (UCI) e válida pelo circuito América Tour, que soma pontos para o ranking continental.

Organizada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) em parceria com a Federação Catarinense de Ciclismo (FCC) e com apoio do Governo do Estado, a prova começou no dia 7 e segue até domingo, 12, reunindo os principais atletas da América do Sul.

Ao todo, o evento envolve mais de 200 pessoas, entre ciclistas, técnicos, árbitros, equipe médica, comissários da UCI e profissionais de apoio, com cerca de 100 competidores distribuídos em equipes de nove países: Brasil, Colômbia, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, França, Argentina e Equador.

Cada equipe conta com quatro a seis ciclistas, acompanhados de veículos oficiais, motos, ambulâncias e carros de comissários, responsáveis pelo suporte técnico durante as etapas. A prova é composta por cinco etapas e percorre diversas regiões de Santa Catarina.

No sábado, 11, a quarta etapa largou de Balneário Camboriú às 10h e seguiu até Nova Trento, totalizando 95,7 quilômetros.

Em Brusque, os ciclistas cruzaram a cidade no final da manhã, com bloqueios temporários e acompanhamento da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) e da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB).

O percurso dentro do município começou na rua Itajaí, no bairro Limoeiro, vindo de Itajaí, passando pela rua Maria Martha Benvenutti Pereira, Avenida Beira Rio, bairro Centro II, ruas Manfredo Hoffmann, Professor Francisco Bodenmuller e Gustavo Halfpap, e saiu pela Avenida Primeiro de Maio em direção à Rodovia Deputado Gentil Battisti Archer, no bairro Zantão.