Brusque recebe Chapecoense em duelo direto por vaga às semis da Copa SC

O Brusque faz o quarto jogo seguido como mandante nesta segunda-feira, 6, e busca a quarta vitória, desta vez diante da Chapecoense, pela Copa Santa Catarina. O jogo no estádio Augusto Bauer inicia às 20h. No primeiro confronto entre as equipes na competição, o resultado foi 0 a 0.

Brusque e Chapecoense fazem duelo direto pela vice-liderança do grupo C. O Santa Catarina já está classificado, com 13 pontos em cinco jogos. A Chape tem cinco e o Quadricolor tem quatro, em quatro jogos. O Concórdia é o lanterna, com três, e também já atuou cinco vezes.

Em ascensão

Depois de seis jogos seguidos sem vencer, o Brusque voltou a embalar na temporada, conquistando três vitórias seguidas, duas na Série C e outra na Copa Santa Catarina. O Quadricolor vai à última rodada do Brasileiro vivo na briga pelo acesso após bater a Ponte Preta por 2 a 1 no sábado, 4, e agora tenta encaminhar a vaga na competição estadual, que dá vaga na Copa do Brasil ao campeão.

Em relação ao time que venceu o Concórdia por 2 a 0 na última rodada da Copa Santa Catarina, o Brusque não vai poder contar com Jhonny Lucas, suspenso. Assim como nos jogos anteriores, o Quadricolor vai atuar com um time reserva.

Entre os jogadores que iniciaram na vitória contra a Ponte na Série C, apenas Guilherme Pira, Clinton e DG foram relacionados.

O Brusque deve jogar com: André Luiz; Danielzinho, Roberto, Maurício, José Ítalo; Carlos Santos, Luiz Gustavo, Thomaz; Ailton, Luizão, Robson Luiz.

Time alternativo

Assim como o Brusque, a Chapecoense atua na Copa Santa Catarina com time alternativo, com vários jogadores das categorias de base, já que está na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, jogando em casa, a Chape foi dominada e perdeu por 3 a 0 para o Santa Catarina. Em caso de vitória em Brusque, porém, garante vaga às semifinais com uma rodada de antecedência.

Caso mantenha a escalação do último jogo, o time comandado pela técnica Nivia de Lima deve começar com: Gabriel; Gabriel Inocêncio, Kauan Faria, Luciano, Jackson Igor; Marlon, Rubens, PH; Thomás, Luis Miguel, Kaique Maciel.

Arbitragem

Fernando Henrique de Medeiros Miranda apita o jogo, auxiliado por João Victor Aparecido Donner Macedo e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz.

Ingressos

Os ingressos estão à venda on-line até às 16h e também estão disponíveis na loja da Bruscão Mania. A abertura dos portões acontece uma hora antes do início da partida, às 19h.

Preços:

– Cadeira: R$ 40

– Descoberta: R$ 20

– Visitante: R$ 20

O sócio Bruscão com o plano no setor da coberta vai ter acesso para a partida no setor da cadeira.

Crianças até 12 anos de idade não pagam ingresso na arquibancada descoberta. Crianças pagam meia na cadeira, coberta e visitante. Adolescentes de 13 anos em diante pagam meia-entrada.

Brusque x Chapecoense em tempo real

Acompanhe Brusque x Chape com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

