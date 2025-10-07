Brusque recebe etapa internacional da Volta Ciclística de Santa Catarina; saiba quando

Brusque será uma das cidades que integrarão o percurso da 26ª edição da Volta Ciclística de Santa Catarina, evento internacional de ciclismo reconhecido pela União Ciclística Internacional (UCI) e válido pelo circuito América Tour, somando pontos para o ranking continental.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) em parceria com a Federação Catarinense de Ciclismo (FCC) e apoio do Governo do Estado, será realizada entre os dias 7 e 12 de outubro, reunindo os melhores atletas da América do Sul e representando o retorno da tradicional Volta Ciclística ao cenário internacional.

Ao todo, estarão envolvidos no evento mais de 200 pessoas, entre ciclistas, técnicos, árbitros, equipe médica, comissários da UCI e profissionais de apoio.

São aproximadamente 100 competidores distribuídos em equipes de nove países: Brasil, Colômbia, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, França, Argentina e Equador.

Cada equipe é composta por quatro a seis ciclistas, acompanhados de veículos oficiais, motos, ambulâncias e carros de comissários da UCI, responsáveis pelo suporte técnico durante as etapas.

A prova é composta por cinco etapas e percorre diversas regiões de Santa Catarina. A quarta etapa, que acontece neste sábado, 11, terá largada em Balneário Camboriú, às 10h, e chegada em Nova Trento, por volta das 12h30, com um trajeto total de 95,7 quilômetros. O percurso passa por Camboriú, Itajaí, Brusque, Canelinha e São João Batista, reunindo paisagens litorâneas e de serra.

Em Brusque, os ciclistas devem cruzar o município entre 10h40 e 11h30, com bloqueios temporários e acompanhamento integral da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) e de seus agentes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB).

O trajeto dentro do município inicia na rua Itajaí, no começo do bairro Limoeiro, vindo de Itajaí.

A caravana segue pela rua Maria Martha Benvenutti Pereira, desce pela Avenida Beira Rio, sobe ao lado da Rodoviária, no bairro Centro II, pela rua Manfredo Hoffmann, e segue pela rua Professor Francisco Bodenmuller e rua Gustavo Halfpap, saindo da Avenida Primeiro de Maio em direção à Rodovia Deputado Gentil Battisti Archer, no bairro Zantão.

Durante a passagem das equipes competidoras, todo o trajeto estará totalmente bloqueado para o trânsito, sendo liberado novamente apenas após a passagem do último veículo da caravana.

Equipes da Setram, por meio da GTB, estarão em pontos estratégicos para garantir a segurança dos atletas e da população, coordenando os bloqueios e orientando motoristas e pedestres. As interdições serão temporárias e de curta duração, acompanhando a movimentação do pelotão principal e dos veículos de apoio.

Por questões de segurança, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade solicita aos condutores que evitem circular pelas vias do percurso durante o período de bloqueio, não estacionem nas ruas mencionadas e sigam as orientações dos agentes que estarão no local.

O evento é uma oportunidade importante para Brusque se inserir no calendário esportivo internacional.

“A Volta Ciclística é uma competição de grande porte e representa Santa Catarina para o mundo. Nossa missão é garantir que a passagem pela cidade ocorra de forma segura, com o mínimo impacto no tráfego e o máximo de cuidado com a integridade dos atletas e dos cidadãos”, comentou o diretor da GTB, Roberto Carlos Marques.

A Volta Ciclística de Santa Catarina é considerada uma das provas mais tradicionais do país. Em 2025, ela volta a integrar o calendário internacional da UCI, após um hiato de vários anos, consolidando Santa Catarina como referência no ciclismo de estrada.

As cinco etapas incluem as cidades de Nova Veneza, Urubici, Lages, Balneário Camboriú, Nova Trento e Florianópolis, onde será realizada a grande final no domingo (12), com a Arena Floripa, evento que também reunirá atividades para famílias, corrida infantil e atrações esportivas.

A Volta Ciclística de Santa Catarina será transmitida ao vivo pelo canal oficial da competição no YouTube.com/@VoltaCiclisticaSC, no Instagram @voltaciclisticasc e no site oficial www.voltasc.com.br.

