O Brusque enfrenta o Goiás às 16h deste domingo, 5, no Gigantão das Avenidas pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a jogar em Itajaí, após ter sido mandante em Joinville contra o Atlético-GO nesta quarta-feira, 1º. O quadricolor busca a recuperação após derrotas consecutivas na Série B e na Copa do Brasil.

Assim como nesta quinta-feira, 2, o foco nesta sexta-feira, 3 para os titulares contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, foi na recuperação física. Os únicos treinos táticos foram com os demais jogadores, assim como no dia anterior.

O lateral-direito Cristovam deixou o jogo contra o Atlético-GO com dores, sendo substituído por Mateus Pivô. Sua presença no jogo contra o Goiás é incerta, mas ele esteve na reapresentação do elenco, na tarde desta quinta-feira, 2. No mais, o zagueiro Éverton Alemão, o lateral-esquerdo Luiz Henrique e o volante Madison devem continuar fora, tratando lesões.

Anderson Rosa e Keké não puderam atuar na partida contra o Atlético-GO porque já haviam atuado por outras equipes no torneio. Portanto, estão disponíveis diante do Goiás.

Mateus Pivô é o único jogador pendurado. Se não promover mudanças significativas, Luizinho Lopes pode colocar a campo um time com Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Cristovam), Ianson, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Dentinho, Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz (Olávio).

O Brusque vem de duas derrotas consecutivas por 1 a 0, diante de Coritiba, pela Série B, e Atlético-GO, pela Copa do Brasil. É o atual oitavo colocado do Brasileiro Série B.

Goiás

O Goiás é o atual quinto colocado da Série B. Após ter empatado em 1 a 1 com o Ceará na estreia, fora de casa, venceu a Ponte Preta em Goiânia por 3 a 0. Nesta quinta-feira, 2, venceu o Cuiabá na Serrinha por 1 a 0, com gol de Thiago Galhardo, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Esmeraldino perdeu um único jogo no ano: 1 a 0 para o Vila Nova, no OBA, pelas quartas de final da Copa Verde.

Não há jogadores pendurados e nem suspensos para a partida contra o Brusque.

Um time provável tem Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe, David Braz; Dieguinho, Marcão, Rafael Gava, Sander; Thiago Galhardo; Paulo Baya e Welliton Matheus.

Arbitragem

Alex Gomes Stefano (RJ) apita a partida, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Thayse Marques Fonseca (RJ). Franciel dos Santos Martins (SC) é o quarto árbitro.

Márcio Henrique de Góis (SP) é o árbitro de vídeo, auxiliado por Ivan Carlos Bohn (PR)

Ingressos

O ingresso custa R$ 50 no setor coberto. Para os setores descoberto e visitante, o preço é R$ 30. Há meia-entrada disponível.

Pontos de venda

Loja Bruscão Mania

– Segunda a Sexta: 9h às 18h

– Sábado: 9h às 12h

Secretaria do Brusque

– Segunda a sexta: das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h

Venda online

É possível comprar pelo site ingressonacional.com.br.

Brusque x Goiás em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 15h30.

