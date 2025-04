Brusque recebe o Guarani no Augusto Bauer e tenta primeira vitória na Série C

O Brusque enfrenta o Guarani às 19h deste domingo, 20, no estádio Augusto Bauer, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após obter um primeiro ponto na competição com o empate diante do Ituano, o quadricolor faz sua estreia como mandante e tem bom retrospecto sobre o adversário. As equipes se reencontram cinco meses após a vitória brusquense por 2 a 1 no Gigantinho, pela Série B.

O time brusquense chega para a partida com um retrospecto de seis jogos sem derrota. Antes do empate com o Ituano na estreia da Série C, venceu Concórdia, Trem-AP e Hercílio Luz, empatou com a Chapecoense (perdendo nos pênaltis) e bateu o Olaria pela Copa do Brasil. O último revés em tempo normal foi sofrido em 12 de fevereiro: 1 a 0 para o Santa Catarina em Rio do Sul.

Filipe Gouveia pode escalar o quadricolor com Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel; Diego Mathias, Thomaz, Guilherme Pira; Álvaro (João Veras).

A equipe não tem jogadores suspensos. Os únicos amarelados na estreia, contra o Ituano, foram Mateus Pivô, Diego Mathias, Alex Paulino e o técnico Filipe Gouveia.

Há poucas baixas no departamento médico: o goleiro Jordan, com ruptura de ligamento do joelho; o zagueiro Dionatan, com entorse no tornozelo; e o atacante Luizinho, em reabilitação ainda por uma lesão de tornozelo sofrida no início de 2023, com problemas de recuperação.

Guarani

O Guarani está de volta à Série C após oito participações consecutivas na Série B. Na estreia, perdeu por 3 a 2 para o Maringá em casa. Abriu o placar com Caio Mello aos três minutos, mas levou a virada ainda no primeiro tempo. Rafael Bilu empatou de pênalti e um gol contra de Mateus Sarará, quase no último lance do jogo, sacramentou a derrota.

A última vitória do Bugre foi obtida em 6 de fevereiro: 4 a 0 sobre o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Desde então, são seis partidas sem vitória.

Como visitante, o triunfo mais recente foi o do dérbi contra a Ponte Preta: 1 a 0 no Moisés Lucarelli. Acumula sete derrotas e dois empates longe do Brinco de Ouro. O jogo mais recente foi um 2 a 2 com o Corinthians, pelo estadual.

O técnico Maurício Souza tem condições de repetir a escalação da estreia: Fred Conte; Lucas Justen, Raphael, Lucão, Emerson; Nathan, Anderson Leite, Caio Mello; Pablo, Rafael Bilu; Samuel (Deni Júnior).

Retrospecto

6 jogos oficiais

3 vitórias do Brusque

1 empate

2 vitórias do Guarani

7 gols do Brusque

7 gols do Guarani

O último jogo entre as equipes terminou com vitória brusquense: 2 a 1 no Augusto Bauer, em duelo de rebaixados na penúltima rodada da Série B, realizado em 17 de novembro. Rodolfo Potiguar e Diego Mathias marcaram para o Brusque, enquanto Porfírio diminuiu nos acréscimos do segundo tempo.

O Brusque venceu as outras duas partidas que jogou como mandante contra o Guarani. Na Série B de 2021, Edu marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 no Augusto Bauer. Em 2022, na primeira rodada da Série B, Alex Sandro aproveitou falha na saída de bola do Bugre para fazer o único gol do jogo. A partida foi realizada na Ressacada.

Arbitragem

O trio é goiano. Anderson Ribeiro Gonçalves apita a partida, auxiliado por Tiago Gomes da Silva e Hugo Sávio Zavier Correa. O quarto árbitro é Célio Amorim, de Santa Catarina.

Brusque x Guarani em tempo real

Acompanhe Brusque x Guarani com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

