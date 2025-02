Após quase uma semana longe de casa, o Brusque enfrenta o Hercílio Luz às 16h30 deste sábado, 22, no estádio Augusto Bauer, pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. A equipe jogou três partidas consecutivas como visitante e volta do jogo da Copa do Brasil contra o Trem, em Macapá (AP). O objetivo agora é garantir a classificação e buscar uma vaga entre os quatro primeiros colocados.

O desfalque da vez é Guilherme Pira, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Mateus Pivô e Ianson cumpriram suspensão contra o Concórdia neste domingo, 16, e estão à disposição.

Se Filipe Gouveia quiser poupar Éverton Alemão ou Jhanpol Torres na zaga, tem a opção de utilizar Ianson, que não entrou em campo nos últimos dois jogos do quadricolor.

Em recuperação de lesões, continuam o zagueiro Maurício e o atacante Luizinho.

Um possível time do Brusque tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres (Ianson), Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato; Diego Mathias, Biel, Paulinho Moccelin; Pollero.

O zagueiro Jhanpol Torres, o lateral Alex Ruan e os meio-campistas Rodolfo Potiguar, Serrato e Biel estão pendurados, além do técnico Filipe Gouveia.

Viagem de volta

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Trem em Macapá, o time brusquense decolou às 4h15 desta quinta-feira, 20, para Brasília. O avião de Brasília a Florianópolis partiu às 13h06, chegando à capital do estado às 14h55. A chegada a Brusque ocorreu no fim da tarde desta quinta.

A equipe ainda realiza um treino na tarde desta sexta-feira, 21, antes de iniciar a concentração.

O Brusque esteve fora desde sexta-feira, 14, quando iniciou a viagem a Concórdia para jogo realizado neste domingo, 16. Depois, começou a percorrer o trajeto até Macapá.

Hipótese de terceiro ou quarto lugar

Há chance de o Brusque terminar a primeira fase do Catarinense no quarto lugar, o que dá o direito de jogar em casa o confronto único das quartas de final. Para isso, é necessário vencer o Hercílio Luz, junto a tropeços de dois destes três times: Figueirense, Chapecoense e Santa Catarina.

Até subir à terceira posição é matematicamente possível, mas seriam necessários tropeços de todos os envolvidos além da vitória brusquense. Em caso de empate do Figueirense, o Brusque só conseguiria uma ultrapassagem com vitória por pelo menos dois gols de diferença.

Risco mínimo de eliminação

O Brusque ainda tem risco de ficar fora das quartas de final. A combinação de resultados que elimina o quadricolor é improvável e envolve resultados de Joinville, Barra, Concórdia e Marcílio Dias

Hercílio Luz

O Hercílio Luz já está rebaixado e pode, no máximo, sair da lanterna. Para isso, precisa vencer o Brusque e contar com uma vitória do Barra sobre o Caravaggio em Nova Veneza. Até aqui, tem uma vitória, três empates e seis derrotas, com seis gols marcados e 13 sofridos.

A queda foi sacramentada com derrota por 1 a 0 para o Criciúma na noite desta quarta-feira, 19, no Aníbal Torres Costa, em jogo atrasado da primeira rodada. O Leão do Sul encerra uma sequência de cinco temporadas consecutivas na elite estadual, desde 2021.

O zagueiro Geninho está suspenso após ter sido expulso nos minutos iniciais da derrota contra o Criciúma. O volante Matheus Néris saiu lesionado da partida ainda no primeiro tempo.

Uma possível escalação tem Renan Rocha, Lucas Lopes, Bruno Reis, Alisson Santana, Mateus Mendes; Emanuel, Alison Silva; Richard (Yuri), Gabriel Silva, Kadu Barone; Alex Henrique.

Retrospecto

38 jogos oficiais

16 vitórias do Brusque

15 empates

7 vitórias do Hercílio Luz

51 gols do Brusque

32 gols do Hercílio Luz

Brusque x Hercílio Luz em tempo real

Acompanhe Brusque x Hercílio Luz com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h.

