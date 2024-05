Brusque recebe o Operário-PR em Itajaí com mais jogadores à disposição

Pressionado, o Brusque enfrenta o Operário-PR às 19h desta quarta-feira, 15, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Há novas opções para o técnico Luizinho Lopes, com os retornos de Alex Ruan, Madison e Wallace. Com derrotas nos últimos três jogos, o quadricolor pode ocupar a zona de rebaixamento ao fim da rodada.

No treino nesta terça-feira, 14, um time titular tinha Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Salustiano, Wallace, Alex Ruan; Dionísio, Rodolfo Potiguar, Jhemerson; Anderson Rosa, Osman; Olávio. Este grupo trabalhou posicionamentos e bolas paradas. Os demais jogadores fizeram um confronto em dois times com oito atletas cada.

Um trio que vinha desfalcando a equipe por lesão neste início de Série B agora treina normalmente: o zagueiro Éverton Alemão, o lateral-esquerdo Luiz Henrique e o volante Madison estão à disposição contra o Operário-PR.

Além deles, o lateral-esquerdo Alex Ruan e o zagueiro Wallace, baixas na rodada anterior, trabalharam normalmente no Olaria.

O atacante Dentinho, que foi desfalque no jogo contra o Sport por conta de desconforto muscular na coxa, fez trabalhos separados de transição. O lateral-direito Cristovam não treinou, recuperando-se de lesão na parte de trás da coxa.

Keké está suspenso. O atacante foi expulso com cartão vermelho direto no jogo anterior, contra o Sport. Mateus Pivô e Rodolfo Potiguar estão pendurados.

O Brusque perdeu suas últimas quatro partidas, diante de Coritiba, Goiás, Atlético-GO (pela Copa do Brasil) e Sport. Abre a rodada no 16º lugar.

Olho no Z-4

Nesta terça-feira, 14, o Brusque já fica de olho em Guarani e Botafogo-SP. Basta o Guarani empatar com o Coritiba no Couto Pereira, o quadricolor já dorme na zona de rebaixamento por conta do saldo de gols. Se o Botafogo-SP vencer a Chapecoense em casa, o time brusquense também entra no Z-4.

A pior hipótese tem as vitórias dos dois clubes paulistas. Isto deixaria o Brusque sob pressão ainda maior, dormindo no 18º lugar.

Operário-PR

O Operário-PR começa a rodada na quinta posição, com sete pontos. Venceu Avaí em casa e Ituano fora; perdeu para o Vila Nova em Goiânia; e vem de empate em 1 a 1 com a Ponte Preta no estádio Germano Krüger.

O zagueiro Alemão está suspenso, após ter sido expulso com cartão vermelho direto no empate com a Ponte Preta. O atacante Maxwell está pendurado com dois cartões amarelos.

Um time provável tem Rafael Santos; Sávio, Willian Machado, Joseph, Lucas Hipólito; Vinícius Diniz, Rodrigo Lindoso, Ronald (Cássio Gabriel); Ronaldo, Maxwell e Marcelo Cirino (Felipe Augusto).

Três jogadores vêm sendo desfalques por lesão: o meia Rodriguinho e os atacantes Rodrigo Rodrigues e Rafhael Lucas.

Retrospecto

9 jogos oficiais

5 vitórias do Brusque

2 empates

2 vitórias do Operário-PR

12 gols do Brusque

7 gols do Operário-PR

Arbitragem

O trio é mineiro. André Luiz Skettino Policarpo Bento apita a partida, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Marcyano da Silva Vicente.

Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC) é o quarto árbitro. Adriano de Assis Miranda (SP) é o árbitro de vídeo, auxiliado por José Eduardo Calza (RS).

Ingressos

É possível comprar no site Ingresso Nacional, na secretaria do Brusque e também na loja Bruscão Mania, em frente ao estádio Augusto Bauer.

Secretaria: 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h

Bruscão Mania: 9h às 18h

O ingresso custa R$ 50 no setor coberto. Para os setores descoberto e visitante, o preço é R$ 30.

Brusque x Operário-PR em tempo real

Acompanhe Brusque x Operário-PR em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 18h30.

Como assistir a Brusque x Operário-PR

A partida terá transmissão ao vivo no canal Goat, pelo Youtube; e também pelo Premiere.

