Brusque recebe o Operário (PR) em jogo que vale classificação no Brasileirão Série D

Em 2016, o Brusque chegou pela primeira vez, após três participações no Brasileirão Série D, na segunda fase da longa competição nacional. O clube agora tem a chance de repetir o feito histórico, buscando alçar até voos mais altos. Mas para isso precisa fazer a lição de casa: vencer o Operário (PR) no domingo no Augusto Bauer é obrigação para o time.

Os ventos sopram a favor do quadricolor para que o time conquiste mais um triunfo no Gigantinho. A equipe paranaense já está devidamente classificada por antecipação, portanto trará para o berço da fiação catarinense um elenco alternativo, contando com atletas da base e algumas novas contratações – o técnico Gerson Gusmão poupa para preservar o time que disputa, simultaneamente, a segundona do Campeonato Paranaense.

A partida entre Bruscão e Fantasma será no domingo, a partir das 18h, e é válida pela sexta e última rodada da primeira fase do Brasileirão. Em caso de derrota, as chances de avançar são praticamente nulas. Um empate faria o quadricolor depender de uma combinação de resultados perigosa. Vitória coloca o time entre os 36 classificados para a fase mata-mata.

Com a força da torcida

Titular em todas as partidas do Brusque até aqui, o zagueiro Lucas Costa acredita que há bons motivos para apostar na vitória quadricolor. Ele lembra que o time venceu os dois compromissos dentro do Augusto Bauer. “É um diferencial que temos, conhecemos nossa casa e os torcedores nos apoiando têm feito a diferença. Espero que possamos nos recuperar dessa derrota contando com eles. É agora ou nunca”.

Com apenas um cartão amarelo nas cinco partidas que disputou até aqui, Lucas vem se destacando pela qualidade técnica e também pela disciplina. Porém, o defensor reconhece que houve um verdadeiro apagão no time na derrota para o XV de Piracicaba. “A derrota na última partida deve servir como incentivo, pois aquele não foi o nosso time. Podemos muito mais, e vamos mostrar isso no domingo”, completa.

A equipe tem uma mudança confirmada – e forçada. O lateral-direito João Carlos sofreu um cartão vermelho direto na última partida e cumpre suspensão automática. Marcos Vinicius é o substituto natural para a partida. Max chegou a ser dúvida para o confronto por causa de lesão, mas está recuperado e pronto para o próximo desafio.

O que chama a atenção é o número de atletas pendurados, e que, se receberem um cartão amarelo na partida contra o Operário, desfalcam o elenco em uma postulante primeira partida da segunda-fase. São cinco jogadores: Marcos Vinicius, Eurico, Careca, Carlos Magno e Neguete.

A arbitragem ficará por conta do sergipano Diego da Silva, com o auxílio dos catarinenses Johnny Barros de Oliveira e Gianlucca Perrone de Vasconcelos.

Como vem o adversário

Já classificado na Série D e com a vida complicada na Série B do Campeonato Paranaense, o Operário (PR) não mandará seus principais nomes para Brusque. O time vai concentrar forças para voltar à elite do estadual e, com isso, apenas alguns jogadores do time titular viajam para Brusque – Athos, Schumacher e Quirino estarão acompanhados de jogadores reservas e da base na partida.

Ingressos

Os ingressos serão vendidos a partir das 8h de domingo, somente no estádio Augusto Bauer. Os preços são os mesmos praticados durante todo o campeonato: R$ 20 a geral e descoberta, R$ 40 o setor coberto e R$ 60 as cadeiras. Para todos os setores há opção de meia-entrada.

Confira a partida em tempo real

Acompanhe o jogo entre XV de Piracicaba e Brusque em tempo real, com o minuto a minuto do portal omunicipio.com.br, a partir das 19h15.