Brusque recebe o São Bernardo pela Série C e tem desfalques importantes

Com diversos desfalques, o Brusque enfrenta o São Bernardo às 19h30 desta segunda-feira, 26, no Augusto Bauer, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Além das baixas por lesão, o quadricolor tem dois titulares suspensos, e volta as atenções à competição após a eliminação na Copa do Brasil.

O atacante Paulinho Moccelin e o volante Alex Paulino estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-esquerdo Alex Ruan e o atacante Diego Mathias estão pendurados, assim como o técnico Filipe Gouveia.

Mateus Pivô e Guilherme Pira seguem indisponíveis por lesão. O lateral-esquerdo Alex Ruan deve ficar fora da partida, após ter saído lesionado nos minutos finais de Athletico 1×0 Brusque, pela Copa do Brasil.

Se mantiver as tendências das últimas partidas, Filipe Gouveia pode escalar uma equipe com Matheus Nogueira; Thiago Freitas, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ítalo; Jean Mangabeira, Biel; Diego Mathias, Thomaz, Vinni Faria; Álvaro (João Veras). São quatro desfalques em relação ao time titular original para a Série C.

O Brusque segue no G-8 da Série C, após vitória por 4 a 1 sobre a líder Ponte Preta fora de casa na rodada anterior. Na terça-feira, 20, foi eliminado da Copa do Brasil após derrota por 1 a 0 diante do Athletico na Ligga Arena.

O quadricolor ainda é dono da melhor defesa da Série C, com apenas dois gols sofridos, e divide o rótulo com o São Bernardo.

Na quinta-feira, 22, o elenco do Brusque decidiu não treinar, em solidariedade ao centroavante uruguaio Rodrigo Pollero. Conforme a diretoria do clube, seu contrato tem pendências (que não foram especificadas), e ele é o único jogador que segue sem salários há meses.

Duas saídas foram confirmadas na última semana: o lateral-direito chileno Simón Contreras e o atacante equatoriano Neicer Acosta não integram mais o elenco do Brusque. Contreras atuou por 11 minutos na vitória sobre o Ypiranga, em 27 de abril. Acosta não entrou em campo e foi relacionado para apenas três partidas.

São Bernardo

Invicto há quatro partidas, o São Bernardo tem sido um time de poucos gols. São quatro gols marcados e dois sofridos até aqui na Série C.

Desde que empatou em 1 a 1 com o ABC na estreia, a equipe paulista perdeu por 1 a 0 para o Maringá e acumula vitória sobre o Itabaiana (1 a 0), empate sem gols com o Londrina e outros triunfos por 1 a 0, sobre Guarani e Caxias.

O meia Emerson Santos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Estão pendurados os zagueiros Hélder, Rafael Forster e Pedro Carrerete.

Se repetir as tendências dos últimos jogos, o técnico Ricardo Catalá poderá escalar um time com Júnior Oliveira, Hugo Sanches, Matheus Salustiano, Hélder Maciel, Pará; Romisson, Foguinho, Emerson Santos; Pedro Felipe, Felipe Azevedo; Rodolfo.

Retrospecto

3 jogos oficiais

1 vitória do Brusque

1 empate

1 vitória do São Bernardo

1 gol do Brusque

2 gols do São Bernardo

As três partidas foram realizadas na Série C de 2023. Na 15ª rodada da primeira fase, as equipes empataram sem gols no Augusto Bauer.

Na segunda fase, o Brusque venceu por 1 a 0 na segunda rodada, em casa, com gol de Guilherme Queiróz. Quando o quadricolor já havia conquistado o acesso, o São Bernardo venceu o jogo seguinte, na quinta rodada, por 2 a 0, no estádio Primeiro de Maio.

Arbitragem

O trio é paranaense. Paulo Roberto Alves Júnior apita a partida, auxiliado por Denise Akemi Simões de Oliveira e Bruno Fernando Aparecido Rohling. Luiz Augusto Silveira Tisne (SC) é o quarto árbitro.

Brusque x São Bernardo em tempo real

Acompanhe Brusque x São Bernardo com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h.

