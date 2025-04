Brusque recebe o Ypiranga neste domingo e tenta nova vitória na Série C

O Brusque recebe o Ypiranga em partida que começa às 19h deste domingo, 27, no estádio Augusto Bauer, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após empate com o Ituano e vitória sobre o Guarani, o quadricolor é uma das três equipes que ainda não sofreu gols na competição. O Marreco reencontra o Canarinho para o quarto confronto oficial entre as equipes.

Filipe Gouveia tem condições de repetir a escalação utilizada na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Biel, Guilherme Pira; Álvaro.

Na ocasião, Álvaro assumiu a vaga de João Veras, que ficou fora do jogo por fadiga muscular. Outras ausências das últimas partidas são o goleiro Jordan, com ruptura de ligamento do joelho; e o zagueiro Dionatan, com entorse no tornozelo.

Diego Mathias é o único jogador pendurado, com dois cartões amarelos.

O Brusque abre a rodada na sétima posição, e pode se consolidar no G-8 em caso de vitória. A equipe não perde há sete partidas, com 12 gols marcados e apenas três sofridos no período.

Saiba mais: ingressos para Brusque x Ypiranga estão à venda

Ypiranga

O Ypiranga começa a Série C com uma derrota por 3 a 1 para o Londrina fora de casa e, mais recentemente, uma vitória por 3 a 2 sobre o Itabaiana no Colosso da Lagoa. Está entre as equipes que mais balançou as redes nestas duas primeiras rodadas, mas é também a defesa mais vazada.

O zagueiro Igor Morais está pendurado com dois cartões amarelos. Não há desfalques por suspensão na equipe. Uma possível escalação tem Edson; Vitor Marinho, Willian Gomes, Igor Morais, Caique; João Paulo, Lucas Ramos; Felipe Marques, Jean Pyerre, Roger; Cristiano.

Retrospecto

3 jogos oficiais

1 vitória do Brusque

1 empate

1 vitória do Ypiranga

3 gols do Brusque

4 gols do Ypiranga

Arbitragem

O trio é do Tocantins. Alisson Sidnei Furtado apita a partida, auxiliado por Fabio Pereira e Cipriano da Silva Sousa. Diego da Costa Cidral (SC) é o quarto árbitro.

Brusque x Ypiranga em tempo real

Acompanhe Brusque x Ypiranga com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: