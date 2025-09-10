Brusque recebe professora polonesa para ensino gratuito do idioma

A Fundação Cultural de Brusque recebeu, na segunda-feira, 8, a professora polonesa Malgorzata Chodorowska, que passa a atuar no ensino da língua polonesa no município. As aulas terão início ainda em 2025, pela fundação.

A assinatura do Termo de Fomento entre a Fundação Cultural e a Fundação José Walendowsky ocorreu na sede da entidade e contou com a presença do presidente, Luis Antônio Loyola Walendowsky, do diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Alves Balbinot, da professora Malgorzata, de seu esposo Marcin, além de servidores das instituições envolvidas.

O projeto é resultado de uma parceria entre a Fundação José Walendowsky, a ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą – Centro para o Desenvolvimento da Educação Polonesa no Exterior), a Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Cultural, e o Consulado-Geral da República da Polônia em Curitiba.

A professora Malgorzata veio acompanhada da família e ficará em Brusque para ministrar as aulas de polonês, que serão oferecidas gratuitamente em breve, em parceria com a Fundação Cultural e demais instituições envolvidas.

Para o diretor-geral da Fundação Cultural, Igor Alves Balbinot, o momento representa um passo significativo no fortalecimento dos vínculos culturais de Brusque.

“Preservar e valorizar nossas origens é preservar também nossa identidade como povo. A chegada da professora Malgorzata será uma grande oportunidade para muitas pessoas que querem aprender a língua polonesa e também vai reforçar os laços históricos que unem Brusque e a Polônia. É um sonho que se concretiza e que amplia o horizonte cultural da nossa cidade.”

Além do polonês, a Fundação Cultural de Brusque também oferece gratuitamente aulas de italiano e alemão, línguas faladas pelas principais etnias de imigrantes do município.

