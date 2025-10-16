Brusque recebe repasse federal para obras de prevenção a desastres sem necessidade de devolução

O governo federal vai repassar R$ 10 milhões para obras de prevenção a desastres naturais em Brusque. O recurso partirá do Orçamento Geral da União (OGU), ou seja, não precisará ser devolvido após o uso. A modalidade do repasse foi confirmada pela Prefeitura de Brusque na semana passada.

O município foi contemplado por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções. O investimento é destinado especificamente para contenção de encostas, a fim de evitar deslizamentos de terra.

Foram mapeados diversos pontos da cidade para receber as obras. O investimento será aplicado nas ruas Afonso Fehnle, João Caetano, Oscar Habitzreuter, CD-023, PF-008, PR-001, PR-002, SF-033, SF-034 e na travessa Dom Joaquim.

Antes, havia expectativa de que fossem enviados R$ 12 milhões ao município, conforme divulgado pela deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC), vice-líder do governo na Câmara. Porém, de acordo com a prefeitura, a cidade foi contemplada com R$ 10 milhões.

No final de setembro, o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento, disse que a prefeitura aguardava a modalidade do recurso para saber se iria aderir ao repasse. Caso fosse via financiamento, quando é necessário devolver o dinheiro em parcelas, não iria aceitar.

“É um recurso que o município produz, envia para a União e a União devolve por meio de programas federais”, valoriza José Henrique. A rua João Carlos Graff, no bairro Souza Cruz, que foi credenciada para receber o investimento, foi a única não contemplada.

Financiamento para macrodrenagem

Outro projeto que Brusque foi contemplado é o da obra de macrodrenagem do ribeirão Limeira, para minimizar alagamentos. O ribeirão seria alargado e desassoreado. Porém, neste caso, o repasse oferecido é por financiamento. A prefeitura analisa se irá ou não aderir.

O orçamento para este investimento é de R$ 64 milhões, com financiamento via Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Hoje, o Executivo já possui um financiamento aprovado em vigor, de R$ 100 milhões, junto à Caixa Econômica Federal, para recuperação asfáltica.

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

