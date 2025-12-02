Brusque receberá quase R$ 5 milhões para construção de casas populares; saiba quem pode ser beneficiado

O prefeito de Brusque, André Vechi, anunciou que a cidade foi contemplada com quase R$ 5 milhões do programa Casa Catarina, iniciativa do governo do Estado voltada à habitação para famílias de baixa renda.

O recurso permitirá a construção de 43 novas residências para brusquenses que tenham renda de até quatro salários mínimos e ainda não possuem casa própria.

Segundo Vechi, o anúncio é especialmente importante para quem ainda não tem moradia.

“Se a sua família ganha até 4 salários mínimos e ainda não tem casa própria, esse é o vídeo mais importante do seu dia”, disse.

O prefeito lembrou que a habitação tem se tornado um desafio crescente na cidade, com demanda em alta e preços de imóveis e aluguéis cada vez mais elevados.

“A gente sabe que a habitação, ano após ano, tem se tornado um grande desafio para o brusquense”, afirmou.

Sobre o andamento do projeto, Vechi explicou que a prefeitura já iniciou a busca por terrenos para que a licitação seja aberta o quanto antes. “Estamos sondando os terrenos para iniciar a licitação rapidamente”, disse.

Ele também detalhou o padrão das residências que serão construídas. “Serão casas de alvenaria com mais de 56 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, piso cerâmico e forro PVC”, declarou.

O edital de seleção das famílias contempladas ainda está sendo preparado, mas o prefeito garantiu que todos terão tempo suficiente para se inscrever. “Você vai ter o tempo suficiente para se inscrever e concorrer a uma dessas casas”, reforçou.

Por fim, Vechi pediu que a população acompanhe as redes sociais da prefeitura e compartilhe a informação com familiares.

