Brusque receberá R$ 250 mil em emenda parlamentar para Secretaria de Saúde

Uma emenda parlamentar de R$ 250 mil será destinada à Secretaria de Saúde de Brusque. O objetivo é modernizar o trabalho da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. O recurso parte do gabinete do deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC).

A verba foi anunciada pelo vereador Leonardo Schmitz (PL). Ele detalha que serão adquiridas motocicletas para atualizar a frota e tablets para modernizar o trabalho dos agentes. Por fim, dois computadores para o setor serão adquiridos.

“A aquisição de motocicletas visa trazer conforto e segurança para o deslocamento dos agentes de endemias, além de agilidade no trabalho de campo, garantindo cobertura de áreas de difícil acesso”, afirma o vereador.

“Já os tablets vêm para garantir a coleta de dados em tempo real, mapeando a cidade com os focos, fortalecendo as ações contra a dengue e proporcionando uma resposta mais rápida a ações de combate a dengue do município”, complementa.

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

