Brusque receberá R$ 400 mil em emenda para saúde, causa animal e revitalização do Parque das Esculturas

Uma emenda parlamentar de R$ 400 mil será destinada a Brusque para investimentos na Secretaria de Saúde, causa animal e infraestrutura do Parque das Esculturas. O recurso parte do gabinete da deputada estadual Paulinha da Silva (Podemos).

A confirmação do envio da verba foi dada por ela ao vereador Cacá Tavares (Podemos) em reunião durante a vinda recente da deputada a Brusque. Conforme Cacá, a emenda já está prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) do governo do estado.

Parte do recurso, destinado à área da saúde, deve ser utilizado na reforma e compra de aparelhos de ar-condicionado às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A emenda foi intermediada pelo vereador.

Quanto ao Parque das Esculturas, segundo Cacá, o pedido partiu do diretor-geral da Fundação Cultural, Igor Balbinot, responsável pelo parque. O objetivo é utilizar a parcela da emenda destinada ao local para revitalização.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: