Brusque receberá recurso do Ministério da Saúde para a recuperação das unidades básicas afetadas pelas chuvas; saiba quanto

Uma comitiva oficial com representantes do município esteve nesta semana em Brasília, reunidos com autoridades em busca de recursos para Brusque, especialmente relativos à recuperação da cidade após as fortes chuvas dos últimos meses.

Entre os presentes, estavam o vice-prefeito, Deco Batisti, o secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento, a secretária de Saúde Thayse Rosa, o Diretor da Fundação Municipal de Esportes, Éder de Andrade, além da Diretora de Captação de Recursos da Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE), Cintia Wilke.

Balanço

José Henrique Nascimento fez um balanço positivo sobre a ida da comitiva a Brasília. “O foco, naturalmente, era a Saúde, através do Ministério da Saúde, que assumiu um compromisso de enviar ao município R$ 500 mil para a recuperação das unidades básicas que foram afetadas pelas chuvas”, disse o secretário.

Nascimento salientou, ainda, que está para chegar aos brusquenses um programa para duplicar a capacidade de atendimento da atenção primária do município.

Com relação às chuvas, a comitiva recebeu o reconhecimento da calamidade pública em Brusque. Dessa forma, as demandas passam pelo Governo Estadual e chegam também ao Governo Federal.

“Com este reconhecimento, se cadastram os projetos e há a missão de empenhá-los o mais rápido possível. Assim que estes projetos estiverem 100% cadastrados e já inscritos no sistema nacional da Defesa Civil, já há o compromisso dos parlamentares de ir ao Ministério e garantir que os recursos cheguem ao nosso município o quanto antes”, explicou o secretário.

