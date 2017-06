Brusque recebeu mais de R$ 700 mil para o Bolsa Família neste ano

O Observatório Social de Brusque realizou um levantamento sobre os repasses realizados para o programa Bolsa Família na região. Os dados são do Portal da Transparência do Governo Federal. Entre janeiro e março deste ano, já foi repassado para Brusque mais de R$ 738 mil, para Guabiruba R$ 154 mil e para Botuverá R$ 32 mil.

Nestes três primeiros meses do ano, Brusque registrou 1454 famílias beneficiadas com o programa, enquanto Guabiruba teve 325 beneficiados e Botuverá com 66.

Além disso, o site também aponta que para o estado já foram destinados mais de R$ 57 milhões, e o total destinado à ação Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza foi de R$ 7,3 bilhões.