Brusque registra 14 ocorrências e tem 17 famílias desalojadas

Nesta segunda-feira, 5, a Defesa Civil atendeu 14 ocorrências, a maioria relacionada a deslizamento. Ainda não há famílias no abrigo montado pela Secretara de Assistência Social e Habitação, na Arena Brusque. Ao todo 17 famílias estão desalojadas.

O coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugik, lembra que as pessoas que moram perto de encostas devem continuar atentas a movimentação de terra. Além disso, deve-se evitar contato com a água das áreas alagadas e tomar cuidado com animais peçonhentos.

“Há uma possibilidade pequena do rio registrar alguma elevação, mas não será significativa”. A Defesa Civil continuará com equipes de plantão e monitoramento do rio.

A rua General Osório, no bairro Guarani e rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco estão com trânsito interditado, assim como as avenidas Arno Carlos Gracher e Bepe Roza.