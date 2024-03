Brusque registra 76 novos casos de Covid-19

A Vigilância Sanitária de Brusque divulgou nesta quarta-feira, 6, os números atualizados dos casos de Covid-19 no município. De acordo com o informe, Brusque registrou 76 novos casos confirmados da doença e que há 11 ativos no momento. Neste ano foram registrados o total de 463 casos.

De acordo com a Vigilância, não há nenhum paciente internado na UTI, porém há uma pessoa internada em enfermaria hospitalar. Entre os casos ativos, há um que ainda é investigado.

Desde o início da pandemia em 2020, o município acumulou 51.361 casos confirmados de Covid-19. Destes, 50.982 indivíduos se recuperaram, enquanto o número de óbitos atingiu 368.

