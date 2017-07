A massa de ar frio que derrubou as temperaturas neste final de semana em toda SC deixou Brusque com valores mínimos abaixo de 10ºC neste amanhecer de domingo,02. Minha estação fixada no Bairro Santa Luzia cravou 9,0ºC as 8:00 horas desta manhã. Já no Rio Branco tivemos 11,4ºC seguido do Centro, com 11,6ºC nas primeiras horas do dia. Já no município vizinho ao nosso, em Guabiruba, o frio foi um pouco mais intenso, 8,6ºC, observado no Lageado Alto. O dia seguiu com tempo seco por toda nossa região, sol aparecendo por entre algumas nuvens sendo que a tarde, mesmo ensolarado, não esquentou muito, máximas oscilando marcas entre 19 a 20ºC.

Trago em seguida, os valores de temperaturas extremas registrados neste domingo por minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

11,4ºC com 20,4ºC/Bairro Rio Branco/Brusque

11,6ºC com 19,6ºC/Bairro Centro/Brusque

9,0ºC com 18,5ºC/Bairro Santa Luzia/Brusque

8,6ºC com 17,7ºC/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

——-com———/Bairro Aymoré/Guabiruba (Com problemas sinal de internet)