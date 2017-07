A madrugada/amanhecer dessa quarta-feira,19, foi tão gelado quanto ontem na maior parte do estado, sendo que o frio de hoje foi ainda maior em cidades do Litoral, Vale do Itajaí e Norte. Abaixo, mínimas registradas em algumas cidades aqui da nossa região:

Brusque registrou hoje, as menores temperaturas de 2017. Todas as minhas estações tiveram valores ficando abaixo dos 4ºC, com destaque para o Bairro Santa Luzia, onde minha estação registrou 2,0ºC, a mais baixa do ano em nossa cidade. Só não tivemos frio mais forte, devido a presença do nevoeiro, que se formou pela madrugada e se estendeu até as primeiras horas desta manhã.

Confira abaixo os picos mínimos em nosso município, bem como também, Guabiruba. Vale observar que os valores mais baixos foram registrados entre 5:30 horas e 7:00 horas, com dados extraídos das minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

2,0ºC /Santa Luzia/Brusque

2,3ºC /Trutas/Lageado Alto/Guabiruba

2,4ºC /Rio Branco/Brusque

2,9ºC /Aymoré/Guabiruba

3,4ºC /Centro/Brusque. Segundo Bianca Souza, técnica em meteorologia, o ar polar segue influenciando tanto nas temperaturas quanto nas condições do tempo, pois a quarta-feira será ensolarada em todas as regiões de SC, com temperaturas da tarde entre 12ºC a 17ºC em boa parte das cidades.

TEMPO SEGUE ENSOLARADO

Bianca nos acrescenta ainda, que o sol novamente irá predominar na quinta-feira, ainda com um amanhecer frio em todas as regiões, mas nos termômetros já não tão baixos. Durante à tarde, temperaturas bem mais agradáveis se aproximando dos 20 a 22°C aqui pela nossa região, finaliza esta profissional.