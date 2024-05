Brusque registra crescimento no saldo de empregos no primeiro trimestre de 2024

Brusque registrou no primeiro trimestre de 2024 o segundo maior saldo de empregos dos últimos três anos, com 1.916 novos trabalhadores contratados. Os dados, divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram analisados pelo jornal O Município.

No primeiro trimestre de 2023, o município registrou um saldo de 898, sendo o menor número. Já 2022 liderou o ranking com um saldo positivo de 2.311. Agora, esse patamar foi retomado, com quase 2 mil novos postos de trabalho criados no primeiro trimestre.

Entre janeiro e março de 2024, 10.091 novos trabalhadores foram contratados. O número de desligamentos registrados foi de 8.175. O período foi o segundo maior em contratações em comparação com os demais anos.

Já em 2023, o número de admissões foi menor: 8.947. O número de desligamentos também: 8.049. Em 2022, foram admitidos 10.383 trabalhadores, período com maior número de contratações. Nesse primeiro trimestre, foram desligados 8.072 profissionais.

Dados por setores

Na análise pelos setores da economia, a indústria foi o setor que mais cresceu no primeiro trimestre de 2024, com um saldo de 1.536 vagas preenchidas. Foram admitidos 1.536 trabalhadores e 3.461 desligamentos.

Ela também liderou o ranking em 2023, com um saldo positivo de 846. O número de admissões foi 4.106, enquanto de desligamentos, 3.260

Já em 2022, o setor que mais cresceu no período foi o de serviços, com um saldo de 1.569. Foram contratados 3.961 novos trabalhadores para o setor e 2.392 foram desligados.

Necessidade de qualificação

Apesar da existência de vagas de emprego em aberto, a falta de qualificação ainda impede que diversas sejam preenchidas. A Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Senai e Sesi da região de Brusque promoveram, na manhã desta quarta-feira, 15, um encontro de aproximação entre instituições e prefeituras municipais de Brusque, Nova Trento, Guabiruba e Botuverá, além das secretarias de Educação.

O objetivo da reunião foi debater o cenário empresarial e industrial da região, e buscar soluções para demandas que surgem das empresas relacionadas principalmente aos profissionais especializados.

Para se ter uma ideia, entre janeiro e novembro de 2023 foram criadas 101.062 vagas com carteira assinada em Santa Catarina, o quinto lugar em geração de empregos no Brasil conforme dados divulgados pelo Governo Federal, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O setor da indústria foi um dos que mais gerou vagas, com 16.486 oportunidades.

Há alguns anos, contudo, têm-se notado a falta de mão de obra em diversos segmentos de trabalho e, conforme Silvana Meneghini, diretora do Senai e Sesi, este problema ultrapassa o estado e chega a ser uma demanda nacional.

“Nossa intenção com este encontro é que, em conjunto, consigamos alcançar soluções para este problema de falta de profissionais especializados. Sesi e Senai como instituições de ensino, juntos com o poder público municipal, podem construir alternativas que promovam o despertar deste jovem para o mundo do trabalho, bem como desenvolvermos alternativas de requalificação para aquelas pessoas que já estão no mercado, porém buscam uma evolução profissional”, completa.

Durante a reunião, o Senai apresentou cursos que podem despertar o interesse dos jovens ainda em fase escolar, como de aprendizagem industrial e gestão financeira, por exemplo.

A intenção, conforme esclarece Silvana, é de que os estudantes tenham contato desde cedo com novas profissões e, assim, possam fazer escolhas profissionais que agradem seu gosto pessoal e que também sejam ofertadas em larga escala na região.

De acordo com o prefeito de Brusque, André Vechi, o município tem uma lista constantemente aberta no Sine com vagas aguardando o preenchimento, mas sem mão de obra qualificada.

Para o vice-presidente da Fiesc na regional de Brusque, Edemar Fischer, apresentar essas carreiras no início da educação pode ser uma alternativa.

“Somos cobrados pela escassez de mão de obra qualificada e notamos que este não é um problema isolado. Por isso alguns cursos, ainda que breves, já dão uma noção para o estudante que está na escola e pode despertar o interesse para o ramo industrial”, completa ele.

Mais de 160 vagas abertas

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou nesta semana as vagas disponíveis para Brusque. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior, há também vagas para deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, que fica na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

