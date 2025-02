Brusque registra diversos pontos de congestionamento nesta segunda-feira

Motoristas de Brusque enfrentam congestionamentos incomuns na manhã desta segunda-feira, 10, principalmente em direção à área central da cidade.

De acordo com o aplicativo Waze, por volta de 8h, havia trechos de trânsito parado no Primeiro de Maio, Águas Claras, Azambuja, Rio Branco, Dom Joaquim e em diversos pontos no Centro, como na rua Hercílio Luz e a avenida Lauro Müller.

Trechos com trânsito parado

Águas Claras: rua Florianópolis;

Azambuja: rua Azambuja;

Rio Branco: rua Ernesto Bianchini;

Dom Joaquim: rua do Cedro, travessa Lagoa Dourada;

Primeiro de Maio: avenida Primeiro de Maio;

Centro II: avenida Dom Joaquim, avenida Getúlio Vargas;

Centro I: avenida Lauro Müller, rua Hercílio Luz, rua Rodrigues Alves.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque:



Leia também:

1. Sem celular nas aulas: como foi a aceitação dos alunos de Brusque após nova lei

2. Brusque divulga nota após ato de racismo por torcedor contra goleiro do Criciúma

3. Vídeo que promete cashback do Procon é golpe, alerta órgão

4. Homem morre preso em portão três dias depois do aniversário em Canelinha

5. Acesc manifesta repúdio às más condições para a imprensa no Augusto Bauer